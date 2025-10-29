ETV Bharat / bharat

नागपुर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, नेशनल हाईवे पर लंबा जाम, बच्चू कडू ने दी भारत बंद की चेतावनी

प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व विरोध प्रदर्शन ( ANI )

नागपुर: प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व विधायक ओमप्रकाश बाबाराव कडू उर्फ बच्चू कडू के नेतृत्व में नागपुर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, जिसके कारण नागपुर-हैदराबाद नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. बच्चू कडू के विरोध प्रदर्शन के कारण कई यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. अमरावती, वर्धा, नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों के किसान बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टरों के साथ इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हैं. इस वजह से नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो रहा है. इस बीच, बच्चू कडू ने मांगें न माने जाने पर भारत बंद की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से किसान कर्ज माफी की मांग की जा रही है. इसके लिए, हम लगातार विरोध प्रदर्शनों, बयानों और बैठकों के माध्यम से सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं. सरकार ने जानबूझकर इन मांगों को नजरअंदाज किया है. पूरे महाराष्ट्र के किसान, खेतिहर मजदूर, मेहनतकश, विकलांग, मछुआरे और चरवाहे आज नागपुर की सड़कों पर उतरकर इतिहास रच रहे हैं. हम पूरी ताकत से आज नागपुर की सड़कें जाम कर रहे हैं. अगर हमारी मांगें तुरंत नहीं मानी गईं, तो आज (बुधवार) दोपहर रेलवे बंद करने और 'भारत बंद' करने का फैसला लिया जाएगा." नागपुर में बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों का ट्रैक्टर मार्च (ETV Bharat) बच्चू कडू की क्या है मांग

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की है. बच्चू कडू ने सभी से इस विरोध प्रदर्शन में सहयोग करने की अपील भी की. बच्चू कडू ने किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, सात गुना घाटे को समाप्त करने, कृषि उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और विकलांगों, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों और चरवाहों के लिए न्याय की मांग को लेकर यह मार्च निकाला है.