नागपुर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, नेशनल हाईवे पर लंबा जाम, बच्चू कडू ने दी भारत बंद की चेतावनी
नागपुर में बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के कारण नागपुर-हैदराबाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है.
Published : October 29, 2025 at 1:25 PM IST
नागपुर: प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व विधायक ओमप्रकाश बाबाराव कडू उर्फ बच्चू कडू के नेतृत्व में नागपुर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, जिसके कारण नागपुर-हैदराबाद नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. बच्चू कडू के विरोध प्रदर्शन के कारण कई यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. अमरावती, वर्धा, नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल जिलों के किसान बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टरों के साथ इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हैं. इस वजह से नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो रहा है.
इस बीच, बच्चू कडू ने मांगें न माने जाने पर भारत बंद की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से किसान कर्ज माफी की मांग की जा रही है. इसके लिए, हम लगातार विरोध प्रदर्शनों, बयानों और बैठकों के माध्यम से सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं. सरकार ने जानबूझकर इन मांगों को नजरअंदाज किया है. पूरे महाराष्ट्र के किसान, खेतिहर मजदूर, मेहनतकश, विकलांग, मछुआरे और चरवाहे आज नागपुर की सड़कों पर उतरकर इतिहास रच रहे हैं. हम पूरी ताकत से आज नागपुर की सड़कें जाम कर रहे हैं. अगर हमारी मांगें तुरंत नहीं मानी गईं, तो आज (बुधवार) दोपहर रेलवे बंद करने और 'भारत बंद' करने का फैसला लिया जाएगा."
बच्चू कडू की क्या है मांग
उन्होंने कहा कि यह लड़ाई कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की है. बच्चू कडू ने सभी से इस विरोध प्रदर्शन में सहयोग करने की अपील भी की. बच्चू कडू ने किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, सात गुना घाटे को समाप्त करने, कृषि उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और विकलांगों, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों और चरवाहों के लिए न्याय की मांग को लेकर यह मार्च निकाला है.
किसान दंपती की आत्महत्या से आक्रोश
परभणी में किसान सचिन जाधव की आत्महत्या के बाद, उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली. पोस्टमार्टम से पता चला कि वह सात महीने की गर्भवती थीं. इस मुद्दे पर बच्चू कडू ने राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है. किसान नेता राजू शेट्टी, वामनराव चटप और रविकांत तुपकर भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.
राज्य के किसान भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. विधानसभा चुनाव से पहले, सत्तारूढ़ दल ने किसानों के सभी कर्ज माफ करने और जमीन खाली कराने का वादा किया था. सत्ता में आने के बाद, यह स्पष्ट है कि वे किसानों को भूल गए हैं. इसी पृष्ठभूमि में, किसानों की जायज मांगों को लेकर बच्चू कडू के नेतृत्व में एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है. अमरावती से शुरू हुआ यह मार्च वर्धा और बुटीबोरी होते हुए नागपुर में प्रवेश कर गया है. बच्चू कडू ने मांगें पूरी न होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास का घेराव करने की चेतावनी दी है.
बच्चू कडू ने सीएम फडणवीस का न्योता ठुकराया
महा एल्गार ट्रैक्टर मार्च की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बच्चू कडू को मुंबई में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया था. बच्चू कडू ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगे. इससे मार्च को और गति मिल गई है. दूसरी ओर, सभी की नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस स्थिति का क्या समाधान निकालते हैं.
