ETV Bharat / bharat

शरद पवार की तबीयत फिर बिगड़ी, पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती

85 वर्षीय दिग्गज नेता शरद पवार को खांसी और गले में संक्रमण की शिकायत है.

Maharashtra Ex-CM Sharad Pawar health deteriorates again admitted to Pune Hospital
शरद पवार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 22, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे (महाराष्ट्र): राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार की तबीयत फिर बिगड़ गई है और उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. पिछले कुछ दिनों से शरद पवार को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो रही है. उन्हें एक बार फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह शरद पवार को अचानक तबीयत खराब और थकान महसूस हुई. फिर डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी सेहत की जांच कर रहे हैं.

उनकी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले के मुताबिक, 85 वर्षीय दिग्गज नेता को खांसी और गले में संक्रमण हो गया है. उनकी हालत बिगड़ने पर, परिवार ने उन्हें आगे की मेडिकल जांच और देखभाल के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराने का फैसला किया.

बता दें, कुछ दिन पहले भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की तबीयत खराब हुई थी. जिसके बाद उन्हें बारामती के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था. चार से पांच दिन तक उनका इलाज चला था. बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी.

पवार के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सुप्रिया सुले ने एक्स पोस्ट में लिखा था कि डॉक्टरों ने उन्हें तीन से चार दिन आराम करने की सलाह दी है. वह घर पर आराम करेंगे और उसके बाद अपना रोज का काम फिर से शुरू करेंगे.

पवार की तरफ से रूबी हॉल क्लिनिक के सभी डॉक्टरों का शुक्रिया करते हुए सुले ने आगे लिखा, "वह (पवार) अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. वह रूबी हॉल क्लिनिक के डॉक्टरों, नर्सों और सपोर्टिंग स्टाफ का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने उनका इलाज किया और उनकी देखभाल की."

यह भी पढ़ें- शरद पवार पुणे के हॉस्पिटल में भर्ती, सांस लेने में दिक्कत की शिकायत

TAGGED:

SHARAD PAWAR ADMITTED TO HOSPITAL
RUBY HALL CLINIC HOSPITAL
SHARAD PAWAR HEALTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.