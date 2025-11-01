ETV Bharat / bharat

'वे भाड़े के लड़ाके है', बोले लक्ष्मण सावदी.... बेलगावी को लेकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति से तकरार!

चिक्कोडी (बेलगावी): कर्नाटक कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सावदी ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि, एमईएस कार्यकर्ता इस जमीन पर रहते हुए बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, एमईएस के लोग भाड़े के लड़ाके हैं और उन्हें चुप रहना चाहिए.

अथानी शहर में तालुक प्रशासन द्वारा आयोजित­ कर्नाटक राज्योत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि, महाराष्ट्र के कुछ नेता अक्सर दावा करते हैं कि वे बेलगावी चाहते हैं. ऐसे में उन्होंने उन्हें माकूल जवाब दिया है कि बेलगावी उनका है. महाराष्ट्र एकीकरण समिति को इसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने कहा कि, बेलगावी कित्तूर रानी चन्नम्मा का घर है. जिसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी. अगर एमईएस के लोग बार-बार बेलगावी पाने का रट लगाएंगे तो ऐसे में वे महाराष्ट्र से डरने वाले नहीं है. सावदी ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर महाराष्ट्र के लोग ऐसा करते रहे, तो इस हिस्से के प्रतिनिधि मुंबई क्षेत्र में चुने गए थे. इसे ध्यान में रखते हुए, हम यह भी मांग करेंगे कि मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाए."

सावदी ने कहा, "राज्य सरकार को एक ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अपने बच्चों का दाखिला उसी स्कूल में कराएं और अनिवार्य रूप से कन्नड़ पढ़ाएं. कई कार्यकर्ताओं, वक्ताओं, राजनेताओं का कन्नड़ की जमीन, भाषा और पानी के लिए लड़ना और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना किस हद तक सही है... सबसे पहले इसे रोकना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि, सरकार कल्याण कर्नाटक को हर साल 5000 करोड़ रुपये का अनुदान देती है. इस अच्छे कदम का वे स्वागत करते हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि, पिछले बेलगावी सत्र में मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया था कि कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक विशेष अनुदान घोषित किया जाना चाहिए. नंजुंडप्पा आयोग की रिपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो गई है. एक नई गोविंदराज समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि, यह आयोग 5 जिलों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे सरकार को सौंपेगा, इन क्षेत्रों का विकास उसी के अनुसार किया जाएगा, जो तालुका विकास में पिछड़ रहे हैं.

बेलगावी जिला स्टेडियम में शनिवार को राज्योत्सव ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिला प्रभारी मंत्री सतीश जराकीहोली ने कहा, "महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) के नेताओं द्वारा देश-विरोधी नारे लगाए जाने की शिकायत के आधार पर, संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में गंभीरता से चर्चा की जाएगी."