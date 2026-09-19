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महाराष्ट्र में सूखे की बैठक में काजू-बादाम उड़ाते दिखे 'नेताजी', बवाल मचा तो सांसद बोले- 'कलेक्टर से पूछो'

नांदेड़ (महाराष्ट्र): राज्य में कम बारिश के कारण सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने शनिवार 19 सितंबर को नांदेड़ में सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की. बैठक में लातूर, हिंगोली और परभणी जिलों के कई जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों ने भाग लिया. बैठक में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों को काजू और बादाम परोसे जाने की बात सामने आ रही है. अब, इस पर हर तरफ चर्चा हो रही है.

मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए नांदेड़ में बुलाई गई सरकारी बैठक के दौरान नेताओं के लिए काजू और बादाम खाने के इंतजाम किए गए थे. इस बात ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. कई लोगों ने इस बात पर गहरा गुस्सा जताया है कि राज्य के किसान जहां बदहाल और बेहद गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, वहीं मंत्री और सरकारी अधिकारी काजू-बादाम की दावत उड़ा रहे हैं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए इस मामले पर अपनी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, "बैठकों में प्रशासन द्वारा ड्राई फ्रूट्स (सूखे मेवे) रखना एक आम बात है. लेकिन ऐसी चीजों से बचना चाहिए. इसके बावजूद, सिर्फ इसलिए कि सूखा पड़ा है, यह आरोप लगाना गलत है कि कोई ऐसा जानबूझकर कर रहा है." हालांकि, देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि प्रशासन को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और संवेदनशीलता से काम करना चाहिए.