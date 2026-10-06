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महाराष्ट्र: अहिल्यानगर में सूखे का खतरा, पानी की कमी से पशु बेच रहे किसान

अहिल्यानगर जिले में सूखे का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है ( ETV Bharat )

शिरडी: लंबे समय से सूखे की वजह से नेवासा तालुका के सोनाई इलाके समेत अहिल्यानगर जिले में सूखे का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. बारिश की कमी से खरीफ की फसलों की वृद्धि संतोषजनक नहीं है. कई फसलें अब मुरझाने और सूखने की कगार पर हैं. इसका सीधा असर पशुओं पर पड़ा है. खेतों में हरा चारा न होने से, पशु मालिकों के सामने यह बड़ी मुश्किल है कि वे अपने जानवरों को कैसे जिंदा रखें.

जहां एक एकड़ में आम तौर पर पांच बैग या ट्रॉली भर चारा होता है, वहीं किसानों को अभी सिर्फ दो बैग या दो ट्रॉली से काम चलाना पड़ रहा है. इस वजह से चारे का उत्पादन आधे से ज़्यादा कम हो गया है. खेतों में चारे की कमी के कारण मालिकों को इसे बाहर से ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ रहा है. अभी, गन्ने का मार्केट रेट लगभग 5,000 से 5,500 रुपये प्रति टन है, जबकि मक्के का दाम 4,000 से 4,500 रुपये प्रति टन के बीच है. भले ही किसान पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन सप्लाई डिमांड के मुकाबले बहुत कम है. मवेशी मालिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें चार ट्रॉली चारे की मांग के मुकाबले सिर्फ एक ट्रॉली मिल रहा है.