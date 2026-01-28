ETV Bharat / bharat

अजित पवार: ऐसा शख्स जो कभी सत्ता से नहीं हुआ बेदखल, हमेशा राजनीति में चमकते रहे

हैदराबाद: महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार का आज बुधवार सुबह को विमान हादसे में निधन हो गया. जानकारी के मुताबिक बारामती में चार्टर प्लेन के लैंडिंग होने से कुछ समय पहले ही क्रैश होने से यह हादसा हुआ. यह हादसा सुबह करीब 8 बजकर 45 मिनट पर हुआ. इस हादसे में उनके साथ दो पायलट और दो अन्य लोग भी मौत के मुंह में समा गए. बता दें, अजित पवार बारामती में अगल महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे.

सत्ता से कभी नहीं हुए बाहर

बता दें, अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1969 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ था. गांव में पले-बड़े होने के साथ-साथ उन्हें कृषि वर्ग को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समझ भी मिली. इसी समझ के चलते उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला लिया. अजित पवार के पिता अनंतराव पवार मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में राजकमल स्टूडियो में काम करते थे. उनके निधन के बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई पर असर पड़ा. उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (हाईस्कूल) लेवल तक अपनी शिक्षा पूरी की. इसके बाद उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई.

ऐसे हुई राजनीति में एंट्री

अजित पवार की राजनीति में एंट्री की बात करें तो इसमें उनके चाचा शरद पवार का बड़ा हाथ हैं. शरद पवार 1982 तक राज्य की राजनीति में जम चुके थे. शरद पवार एक सहकारी चीनी मिल के बोर्ड के लिए चुने गए थे. इसी से उनको राजनीति में आने का सुनहरा मौका मिला.

इन पदों पर हुए काबिज

अजित पवार राजनीतिक कार्यकाल के दौरान तमाम पदों पर काबिज हुए. डालते हैं एक नजर.