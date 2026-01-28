अजित पवार: ऐसा शख्स जो कभी सत्ता से नहीं हुआ बेदखल, हमेशा राजनीति में चमकते रहे
Published : January 28, 2026 at 1:29 PM IST
हैदराबाद: महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार का आज बुधवार सुबह को विमान हादसे में निधन हो गया. जानकारी के मुताबिक बारामती में चार्टर प्लेन के लैंडिंग होने से कुछ समय पहले ही क्रैश होने से यह हादसा हुआ. यह हादसा सुबह करीब 8 बजकर 45 मिनट पर हुआ. इस हादसे में उनके साथ दो पायलट और दो अन्य लोग भी मौत के मुंह में समा गए. बता दें, अजित पवार बारामती में अगल महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे.
सत्ता से कभी नहीं हुए बाहर
बता दें, अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1969 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ था. गांव में पले-बड़े होने के साथ-साथ उन्हें कृषि वर्ग को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समझ भी मिली. इसी समझ के चलते उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला लिया. अजित पवार के पिता अनंतराव पवार मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में राजकमल स्टूडियो में काम करते थे. उनके निधन के बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई पर असर पड़ा. उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (हाईस्कूल) लेवल तक अपनी शिक्षा पूरी की. इसके बाद उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई.
ऐसे हुई राजनीति में एंट्री
अजित पवार की राजनीति में एंट्री की बात करें तो इसमें उनके चाचा शरद पवार का बड़ा हाथ हैं. शरद पवार 1982 तक राज्य की राजनीति में जम चुके थे. शरद पवार एक सहकारी चीनी मिल के बोर्ड के लिए चुने गए थे. इसी से उनको राजनीति में आने का सुनहरा मौका मिला.
इन पदों पर हुए काबिज
अजित पवार राजनीतिक कार्यकाल के दौरान तमाम पदों पर काबिज हुए. डालते हैं एक नजर.
|विभाग
|पद
|कार्यकाल
|कृषि और बिजली
|राज्यमंत्री
|जून 1991 से नवंबर 1992
|जल, आपूर्ति, बिजली और योजना
|राज्य मंत्री
|नवंबर 1992 से फरवरी 1993
|सिंचाई और बागवानी
|राज्य मंत्री
|अक्टूबर 1999 से जुलाई 2004
|ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सिंचाई
|राज्य मंत्री
|जुलाई 2004 से नवंबर 2004
|जल संसाधन
|मंत्री
|नवंबर 2004 से नवंबर 2010
|वित्त, योजना और ऊर्जा
|वित्त मंत्री
|नवंबर 2010 से सितंबर 2014
2019 में चाचा से की बगावत
साल 2019 में अजित पवार ने अपने राजनीतिक गुरु और चाचा शरद पवार से खुली बगावत कर दी. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए हाथ मिलाया और डिप्टी सीएम बन गए. अचानक से उन्होंने तीन दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया. वहीं, बीजेपी को भी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा.
साल 2020 में चाचा को दिया समर्थन
वहीं, अगले साल 2020 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी के गठबंधन को समर्थन दिया और फिर से राज्य के डिप्टी सीएम बन गए. साल 2023 में उन्होंने एक बार फिर चाचा के खिलाफ विद्रोह कर दिया. इससे पार्टी में विभाजन हो गया और वे बीजेपी-एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ आ गए. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें महज एक सीट ही मिल पाई. इसी साल 2024 विधानसभा चुनावों में अजित पवार ने अपनी ताकत दिखाई और 41 सीटें जीतीं.
राज्य के पूर्व मंत्री की बेटी से हुई शादी
अजित पवार की शादी की बात करें तो राज्य के पूर्व मंत्री पदमसिंह बाजीराव पाटिल की बेटी सुनेत्रा पवार से हुई. दोनों के दो बेटे हैं. पहला जय पवार और दूसरा पार्थ पवार. जय बिजनेस में हाथ आजमा रहे हैं. वहीं, पार्थ उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं
