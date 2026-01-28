ETV Bharat / bharat

जानिए कौन थे पायलट शांभवी और सुमित? जिनकी अजित पवार के प्लेन क्रैश में चली गई जान

हैदराबाद: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की बुधवार सुबह बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ, जब उनका विमान लैंडिंग का प्रयास कर रहा था. विमान रनवे के समीप संतुलन खो बैठा और उसमें आग लग गई थी. धमाके की आवाज के साथ ही चंद पलों में ही पूरा विमान जलकर खाक हो गया. इस हादसे ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.

हादसे में अजित पवार के साथ विमान में चार और लोगों की भी मौत हो गई. इसको लेकर विमान ऑपरेटर वीएसआर एविएशन ने इन लोगों की पहचान बताई है. विमान के पायलट सुमित कपूर थे, जबकि को-पायलट के रूप में शांभवी पाठक जिम्मेदारी संभाल रही थीं. दोनों ही पायलट अनुभवी और प्रशिक्षित बताए गए हैं. कंपनी का कहना है कि उड़ान से पहले विमान की तकनीकी जांच पूरी की गई थी.

शांभवी पाठक को-पायलट की भूमिका में थीं

कैप्टन शांभवी पाठक की शुरुआती पढ़ाई भारत में हुई. उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से एयरोनॉटिक्स, एविएशन और एयरोस्पेस साइंस एवं टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc.) की डिग्री प्राप्त की. यह डिग्री उनके विमानन-करियर की नींव थी, जिसने उन्हें तकनीकी ज्ञान और उड़ान सिद्धांतों में मूलभूत दक्षता प्रदान की.

शांभवी ने अपने पायलट बनने के सपने को साकार करने के लिए न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकादमी में एडमिशन लिया और कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग पूरी की. इस दौरान उन्होंने विमान संचालन, उड़ान नियंत्रण, आपातकालीन प्रक्रियाओं और विमान-नेविगेशन जैसे आवश्यक कौशल में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया. यही ट्रेनिंग उन्हें एक वैध कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) के योग्य बनाती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय तथा भारतीय उड्डयन मानकों के अनुरूप है. शांभवी ने एविएशन सिक्योरिटी यानी AVSEC की ट्रेनिंग स्पाइसजेट से ली थी. इसके अलावा उन्होंने ए320 जेट से जुड़ी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी पूरी की थी.