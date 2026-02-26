ETV Bharat / bharat

रोहित पवार का बारामती पुलिस स्टेशन के बाहर धरना, अजित पवार विमान हादसे में जांच की मांग

रोहित पवार ने कहा कि वे लगातार कठोर कार्रवाई के लिए आवाज उठाते रहेंगे.

AJIT PAWAR DEATH CASE
रोहित पवार का बारामती पुलिस स्टेशन के बाहर धरना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 1:49 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है. इस विमान हादसे की जांच की मांग को लेकर उनके भतीजे और विधायक रोहित पवार कड़े तेवर अपनाए हुए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक आज गुरुवार को रोहित पवार ने मुंबई पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने से इंकार करने पर वे बारामती थाने पहुंचे और इस हादसे की गंभीरता से जांच करने की मांग की.

उन्होंने बारामती पुलिस से कहा कि विमान हादसे की जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए और अगर किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में लिया जाए. बता दें, रोहित पवार के साथ तमाम समर्थक भी मौजूद रहे और उन्होंने बारामती थाने का घेराव भी किया. समर्थकों की भारी भीड़ के चलते वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

AJIT PAWAR DEATH CASE
रोहित पवार का बारामती पुलिस स्टेशन के बाहर धरना (ETV Bharat)

सख्त तेवर अपनाते हुए रोहित पवार ने कहा कि यह विमान हादसा सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सच सामने लाने का भी है. उन्होंने पुलिस और तमाम समर्थकों के सामने कहा कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष ढंग से हो और जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे.

जब से अजित पवार की विमान हादसे में मौत हुई है, तभी से यह राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है. लोग यह स्वीकार नहीं रहे हैं कि यह एक हादसा था. अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

28 जनवरी को हुआ था हादसा
बता दें, 28 जनवरी 2026 बुधवार को सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर बारामती हवाई अड्डे पर अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन हादसा हुआ था. इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. अजित पवार की मौत के बाद यहां अफरा-तफरी मच गई थी.

