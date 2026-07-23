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फाइव स्टार होटल में युवा क्रिकेटर 'हनी ट्रैप' का शिकार! वीडियो कॉल पर न्यूड क्लिप बनाकर ब्लैकमेल

बेंगलुरु के फाइव स्टार होटल में ठहरे महाराष्ट्र के एक 20 वर्षीय क्रिकेटर को डेटिंग ऐप के जरिए हनीट्रैप का शिकार बनाया गया है.

Maharashtra Cricketer Blackmailed
सांकेतिक तस्वीर. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 7:34 PM IST

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बेंगलुरुः एक 20 वर्षीय युवा क्रिकेटर को कथित रूप से हनीट्रैप का शिकार बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. एक युवती ने वॉट्सऐप वीडियो कॉल पर खिलाड़ी को उकसाकर उसका निर्वस्त्र वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद पैसे की मांग की गई. पीड़ित की शिकायत पर उत्तर-पूर्वी डिवीजन के सेन (CEN) पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

यह घटना 17 जुलाई की है. पुलिस के अनुसार, यह युवा क्रिकेटर एक क्रिकेट मैच के सिलसिले में महाराष्ट्र से बेंगलुरु आया था. कन्नूर के एक फाइव स्टार होटल में ठहरा था. यह खिलाड़ी एक डेटिंग ऐप से जुड़ा था. 17 जुलाई की रात एक अनजान महिला का मैसेज आया. महिला ने उससे वॉट्सऐप पर बात करने को कहा और अपना नंबर शेयर किया.

बाद में, दोनों ने वॉट्सऐप वीडियो कॉल पर बात की. इस दौरान युवती ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए. इससे उकसावे में आकर क्रिकेटर ने भी अपने कपड़े उतार दिए. आरोपी महिला ने क्रिकेटर के निर्वस्त्र होने के वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर उसे फोन किया. उसने क्रिकेटर को बदनाम करने की धमकी देते हुए पैसों की मांग की.

घबराए हुए खिलाड़ी ने ऑनलाइन माध्यम से 1,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बावजूद, उस युवती ने और पैसों की मांग की. इसके बाद, खिलाड़ी ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई. मामला दर्ज करने के बाद पुलिस फिलहाल इस घटना की जांच कर रही है.

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे वॉट्सऐप या अन्य ऐप्स के माध्यम से किसी भी अजनबी का वीडियो कॉल स्वीकार न करें. डेटिंग ऐप्स पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करना और अजनबियों के उकसावे में आना खतरों को बुलावा देने जैसा है.

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