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कॉर्पोरेट जिहाद और लव जिहाद बेहद चिंताजनक हैं: अमृता फडणवीस

नागपुर: पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है. आए दिन कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं. नासिक के 'फर्जी बाबा' (भोंदू बाबा) अशोक खरात मामले और उसके बाद टीसीएस कंपनी के भीतर कथित धर्मांतरण की घटना पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कुछ चौंकाने वाली बातें कहीं.

उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात से बहुत ज्यादा दुख और अफसोस है कि यह सब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो रहा है. जब मैं एक्सिस बैंक में काम कर रही थी, तब भी मेरी आँखों के सामने ऐसे ही मामले हुए थे. हमने व्हिसलब्लोअर की भूमिका निभाई और इसके परिणामस्वरूप, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. जब भी ऐसी घटनाएं हों तो तुरंत व्हिसलब्लोअर बनना बेहद जरूरी है.'

अमृता फडणवीस ने कहा, 'ऐसे मामलों की रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारियों को करना बहुत जरूरी है. तभी बदलाव लाया जा सकता है.' अमृता फडणवीस ने जोर देकर कहा. वह बीजेपी के 'नारी शक्ति वंदन' (महिला सशक्तिकरण) कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बोल रही थीं.' उन्होंने कहा, 'महिलाओं से जुड़े जिन मामलों में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट की गई, मैंने देखा कि उसके बाद वाकई में उचित कार्रवाई की गई.'

'लव जिहाद' के मामले चिंताजनक हैं