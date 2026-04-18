कॉर्पोरेट जिहाद और लव जिहाद बेहद चिंताजनक हैं: अमृता फडणवीस
अमृता फडणवीस ने कहा कि ऐसे मामलों की रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारियों को करना बहुत जरूरी है. तभी बदलाव लाया जा सकता है.
Published : April 18, 2026 at 11:47 AM IST
नागपुर: पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है. आए दिन कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं. नासिक के 'फर्जी बाबा' (भोंदू बाबा) अशोक खरात मामले और उसके बाद टीसीएस कंपनी के भीतर कथित धर्मांतरण की घटना पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कुछ चौंकाने वाली बातें कहीं.
उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात से बहुत ज्यादा दुख और अफसोस है कि यह सब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो रहा है. जब मैं एक्सिस बैंक में काम कर रही थी, तब भी मेरी आँखों के सामने ऐसे ही मामले हुए थे. हमने व्हिसलब्लोअर की भूमिका निभाई और इसके परिणामस्वरूप, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. जब भी ऐसी घटनाएं हों तो तुरंत व्हिसलब्लोअर बनना बेहद जरूरी है.'
अमृता फडणवीस ने कहा, 'ऐसे मामलों की रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारियों को करना बहुत जरूरी है. तभी बदलाव लाया जा सकता है.' अमृता फडणवीस ने जोर देकर कहा. वह बीजेपी के 'नारी शक्ति वंदन' (महिला सशक्तिकरण) कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बोल रही थीं.' उन्होंने कहा, 'महिलाओं से जुड़े जिन मामलों में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट की गई, मैंने देखा कि उसके बाद वाकई में उचित कार्रवाई की गई.'
'लव जिहाद' के मामले चिंताजनक हैं
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आजकल 'लव जिहाद' से जुड़े मामले बेहद चिंताजनक हो गए हैं. इनसे निपटने के लिए अभी कार्रवाई की जा रही है. हमारी युवा महिलाओं का सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है. अगर कोई ईमानदारी और प्रेम से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करता है, तो ऐसी घटनाएँ कभी हो ही नहीं सकती. आज के युवा अक्सर भ्रमित रहते हैं. उन्हें हमारे वेदों और पुराणों के बारे में जानकारी की कमी है. हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इस पहलू पर ध्यान दें और उन्हें सही शिक्षा दें.'
हर महिला की भावना
अमृता फडणवीस ने कहा, यह बेहद अफसोस की बात है कि ढोंगी बाबा अशोक खरात ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ऐसे घिनौने मकसदों के लिए किया. यह भी उतना ही दुखद है कि महिलाएँ उसके धोखे का शिकार बनी. उसके खिलाफ इस समय कड़ी कार्रवाई शुरू की जा रही है और हर महिला की यह दिली इच्छा है कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले.'