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नागपुर में राजधानी एक्सप्रेस से 4.26 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त, एक महिला गिरफ्तार

अधिकारियों ने कहा कि महिला पर अपने सामान में नशीली चीजें रखने का शक था. अधिकारी नागपुर में ट्रेन में चढ़े और महिला से आगे की जांच के लिए उतरने को कहा. इसके बाद वह अजनी रेलवे स्टेशन पर उतरी, जहाँ उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली गई.

डीआरआई के मुताबिक यह ऑपरेशन मुंबई जोन की नागपुर रीजनल यूनिट ने खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया था. खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई अधिकारियों ने ट्रेन नंबर 22692 हजरत निजामुद्दीन केएसआर बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला को रोका जब वह नागपुर रेलवे स्टेशन से गुजरी.

नागपुर: डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने सोमवार को एक इंटर-स्टेट ड्रग्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया और हजरत निजामुद्दीन-बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस से लगभग 4.26 करोड़ रुपये कीमत का 853 ग्राम कोकीन जब्त किया.

नागपुर में इंटर-स्टेट ड्रग्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया गया (ETV Bharat)

जांच के दौरान अधिकारियों को उसके सामान में शैम्पू की दो बोतलें मिली जो बहुत ज्यादा भारी लग रही थी. करीब से जांच करने पर लिक्विड निकाला गया, जिससे अंदर छिपे 50 पीले रंग के सीलबंद कैप्सूल मिले.

हर कैप्सूल में कोकीन पाउडर भरा हुआ था. जैसे ही शुरुआती जांच में यह पक्का हो गया कि यह नशीली चीज है, अधिकारियों ने सामान जब्त कर लिया. जब्त की गई कोकीन की ब्लैक-मार्केट कीमत लगभग 4.26 करोड़ रुपये आंकी गई है. एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों ने कहा कि महिला को 12 अप्रैल को नागपुर में हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

डीआरआई ने आगे कहा कि ट्रैफिकिंग ऑपरेशन में शामिल बड़े नेटवर्क की पहचान करने और तस्करी के सोर्स और मंजिल का पता लगाने के लिए जांच चल रही है. हाल के दिनों में डीआरआई नागपुर टीम ड्रग माफियाओं के खिलाफ लगातार कई ऑपरेशन चला रही है. वर्धा में मेफेड्रोन बनाने वाली यूनिट को बंद करना, भागेमारी टोल प्लाजा पर गांजे की एक बड़ी खेप को जब्त करना और भिलाई और अमरावती में किए गए ऑपरेशन ने मिलकर इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट को अंदर तक हिला दिया है.