'सरकार न तो किसी को बचाती है और न ही...', पुणे जमीन डील मामले पर बोले सीएम फडणवीस

पुणे जमीन डील पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने दीजिए मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके बख्शा नहीं जाएगा

fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 10:45 PM IST

3 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे से जुड़े पुणे जमीन डील पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया की दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. दोनों पक्षों ने रजिस्ट्री रद्द करने के लिए आवेदन दे दिया है.

उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन पैसों का लेन-देन अभी बाकी है. हालांकि, रजिस्ट्री पहले ही पूरी हो चुकी थी. अब दोनों पक्षों ने रजिस्ट्री रद्द करने के लिए आवेदन दिया है. प्रक्रिया के अनुसार उन्हें इसे रद्द करने के लिए कुछ शुल्क देना होगा और तदनुसार, उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

'एक महीने के भीतर पूरी होगी जांच'
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दर्ज किया गया आपराधिक मामला समाप्त नहीं होगा. जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच जारी रहेगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही, ACS के तहत एक समानांतर जांच भी की जा रही है. पूरी जांच एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी, जिसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "जो लोग यह भी नहीं समझते कि FIR क्या होती है, वही ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. जब एफआईआर दर्ज होती है, तो वह संबंधित पक्षों के खिलाफ दर्ज होती है. इस मामले में कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह समझना जरूरी है कि जब एफआईआर दर्ज होती है, तो इसमें शामिल सभी लोग शामिल होते हैं, जिन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने बेचा, जिन्होंने गलत पंजीकरण किया और जिन्होंने बदलाव किए."

'किसी को भी नहीं बख्शा'
सीएम ने आगे कहा कि अगर जांच के दौरान नए नाम या संबंध सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. मौजूदा एफआईआर में किसी को भी नहीं बख्शा गया है. जांच रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सरकार किसी को नहीं बचाती
उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी मेरी बात से सहमत हैं. कल भी हमने एक मिनट भी देर नहीं की. प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया और मुख्य रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. यह सरकार न तो किसी को बचाती है और न ही कुछ छिपाती है. अगर कोई गलत काम करता है, तो यह सरकार उसे कभी नहीं बचाएगी."

बता दें कि पुणे के रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल ने गुरुवार को मुंबई के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि कोरेगांव पार्क की 1800 करोड़ रुपये की जमीन को पार्थ पवार की कंपनी को सिर्फ 300 करोड़ में बेचा गया था.

यह भी पढ़ें- पुणे जमीन डील कैंसिल! मामले की जांच के लिए समिति का गठन, मामले में आया था पार्थ पवार का नाम

