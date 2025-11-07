ETV Bharat / bharat

'सरकार न तो किसी को बचाती है और न ही...', पुणे जमीन डील मामले पर बोले सीएम फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे से जुड़े पुणे जमीन डील पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया की दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. दोनों पक्षों ने रजिस्ट्री रद्द करने के लिए आवेदन दे दिया है.

उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन पैसों का लेन-देन अभी बाकी है. हालांकि, रजिस्ट्री पहले ही पूरी हो चुकी थी. अब दोनों पक्षों ने रजिस्ट्री रद्द करने के लिए आवेदन दिया है. प्रक्रिया के अनुसार उन्हें इसे रद्द करने के लिए कुछ शुल्क देना होगा और तदनुसार, उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

'एक महीने के भीतर पूरी होगी जांच'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दर्ज किया गया आपराधिक मामला समाप्त नहीं होगा. जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच जारी रहेगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही, ACS के तहत एक समानांतर जांच भी की जा रही है. पूरी जांच एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी, जिसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "जो लोग यह भी नहीं समझते कि FIR क्या होती है, वही ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. जब एफआईआर दर्ज होती है, तो वह संबंधित पक्षों के खिलाफ दर्ज होती है. इस मामले में कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह समझना जरूरी है कि जब एफआईआर दर्ज होती है, तो इसमें शामिल सभी लोग शामिल होते हैं, जिन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने बेचा, जिन्होंने गलत पंजीकरण किया और जिन्होंने बदलाव किए."