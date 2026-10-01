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सीएम फडणवीस ने मुंबई में कैप्टन स्मित मच्छर के परिवार से मुलाकात की, बहादुरी की तारीफ की

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई में कैप्टन स्मित मच्छर के परिवार से मुलाकात की, बहादुरी की तारीफ की ( ETV Bharat )

मुंबई: अपनी बहादुरी से भारत का नाम रोशन करने वाले पायलट कैप्टन स्मित मच्छर के चाचा और चाची ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कैप्टन स्मित मच्छर के परिवार की सराहना की और उनकी बहादुरी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया, वह महाराष्ट्र और भारत दोनों के लिए गर्व की बात है. फडणवीस ने कैप्टन स्मित मच्छर के परिवार को अपना समर्थन दिया.

दुबई से तेल अवीव (इजराइल) जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में को-पायलट ने कथित तौर पर कैप्टन स्मित पर चाकू से हमला कर दिया था. हालांकि, विमान उड़ा रहे स्मित ने को-पायलट का बहादुरी से मुकाबला किया और 170 से अधिक यात्रियों की जान बचाई. हमले में घायल हुए कैप्टन स्मित का अभी संयुक्त अरब अमीरात के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है. ओमान के एक को-पायलट ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट (FZ1073) को कथित तौर पर हाईजैक करने की कोशिश की. कॉकपिट के अंदर जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, कैप्टन स्मित ने उसका मुकाबला किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, जिससे विमान में सवार यात्री को-पायलट को काबू करने में मदद कर सके.