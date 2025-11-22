महाराष्ट्र: जश्न मना रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं को BJP नेता ने पीटा, केस दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे में BJP नेता नारायण पवार पर कथित तौर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगा है.
Published : November 22, 2025 at 3:53 PM IST
ठाणे (महाराष्ट्र): राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना और BJP के बीच दरार बढ़ती जा रही है. ठाणे में BJP के पूर्व पार्षद नारायण पवार द्वारा कथित तौर पर शिवसेना के एक शाखा प्रमुख पर हमला किया गया. यह घटना मुंबई निकाय चुनावों से पहले इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के बीच चल रही तनातनी को दिखाती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, जब शिवसेना के शाखा प्रमुख हरेश महादिक और अन्य कार्यकर्ता जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन स्कीम के तहत शहरी गरीबों के लिए बेसिक सर्विस के तहत घरों के रजिस्ट्रेशन फीस कम करने के फैसले का जश्न मना रहे थे. इस दौरान भाजपा नेता ने कथित तौर पर हरेश महादिक और शिवसेना कार्यकर्ता महेश लहने पर हमला कर दिया.
इस घटना के बाद, शिवसेना के नेता कई अन्य लोगों के साथ शिकायत दर्ज कराने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन गए. पुलिस ने BJP नेता और पूर्व पार्षद के खिलाफ नॉन-कॉग्निजेबल (NC) अपराध दर्ज किया है.
आरोपी भाजपा नेता नारायण पवार ने कहा, "हम उन्हें बधाई देने गए थे क्योंकि यहां के लोगों से 1% स्टाम्प ड्यूटी ली जानी थी, लेकिन उसे अब 100 रुपये कर दिया गया है. मैंने उन 185 परिवारों के लिए बहुत मेहनत की थी. तब कोई नहीं आया. अब वे स्टंट करने आए हैं. वहां कोई जश्न नहीं मनाया गया, और मैंने किसी को पीटा नहीं. कुछ लोग गलत जानकारी देकर केस कर रहे हैं."
नारायण पवार ने आगे कहा, "हम महायुति में हैं, अगर (निकाय चुनाव में) गठबंधन होता है, तो हम अलायंस के जरिये लड़ेंगे. हम बहस नहीं करेंगे. जब नरेश म्हस्के लोकसभा चुनाव 2024 में खड़े थे, तो हमने उनके लिए प्रचार किया था."
महाराष्ट्र सरकार ने 20 नवंबर को BSUP घरों के लिए 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस की घोषणा की थी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस फैसले की घोषणा की थी, इसलिए शिवसेना के कार्यकर्ता BSUP बिल्डिंग्स में जाकर जश्न मना रहे थे. पच पखड़ी इलाके में लक्ष्मी नारायण बिल्डिंग में भी ऐसा ही जश्न मनाने का प्लान था. लेकिन, BJP के पूर्व पार्षद नारायण पवार वहां आए और शिवसेना के ऑफिस वालों से पूछा कि वे जश्न कैसे मना सकते हैं, और भाजपा नेता पवार ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की.
