महाराष्ट्र: जश्न मना रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं को BJP नेता ने पीटा, केस दर्ज

ठाणे (महाराष्ट्र): राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना और BJP के बीच दरार बढ़ती जा रही है. ठाणे में BJP के पूर्व पार्षद नारायण पवार द्वारा कथित तौर पर शिवसेना के एक शाखा प्रमुख पर हमला किया गया. यह घटना मुंबई निकाय चुनावों से पहले इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के बीच चल रही तनातनी को दिखाती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जब शिवसेना के शाखा प्रमुख हरेश महादिक और अन्य कार्यकर्ता जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन स्कीम के तहत शहरी गरीबों के लिए बेसिक सर्विस के तहत घरों के रजिस्ट्रेशन फीस कम करने के फैसले का जश्न मना रहे थे. इस दौरान भाजपा नेता ने कथित तौर पर हरेश महादिक और शिवसेना कार्यकर्ता महेश लहने पर हमला कर दिया.

इस घटना के बाद, शिवसेना के नेता कई अन्य लोगों के साथ शिकायत दर्ज कराने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन गए. पुलिस ने BJP नेता और पूर्व पार्षद के खिलाफ नॉन-कॉग्निजेबल (NC) अपराध दर्ज किया है.

आरोपी भाजपा नेता नारायण पवार ने कहा, "हम उन्हें बधाई देने गए थे क्योंकि यहां के लोगों से 1% स्टाम्प ड्यूटी ली जानी थी, लेकिन उसे अब 100 रुपये कर दिया गया है. मैंने उन 185 परिवारों के लिए बहुत मेहनत की थी. तब कोई नहीं आया. अब वे स्टंट करने आए हैं. वहां कोई जश्न नहीं मनाया गया, और मैंने किसी को पीटा नहीं. कुछ लोग गलत जानकारी देकर केस कर रहे हैं."