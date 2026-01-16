महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों के बीच 'वोट चोरी' VS 'खानदानी चोर', राहुल और बीजेपी के बीच वाक युद्ध
BJP ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सिविक इलेक्शन प्रोसेस को बदनाम करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं.
Published : January 16, 2026 at 1:14 PM IST
नई दिल्लीः महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम आने लगे हैं. इस चुनाव में भी कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है. निर्वाचन आयोग (EC) द्वारा महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में इस्तेमाल की गई 'अमिट स्याही' और मतदान प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाये थे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बेहद तीखा प्रहार किया है. बीजेपी ने राहुल गांधी को "खानदानी चोर" तक कह डाला.
राहुल गांधी का 'वोट चोरी' का आरोप
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजों और मतगणना के बीच चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने मार्कर पेन में इस्तेमाल होने वाली 'अमिट स्याही' की गुणवत्ता पर विवाद खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि आयोग नागरिकों को भ्रमित कर रहा है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में कहा कि "वोट चोरी एक एंटी-नेशनल काम है."
Bahana brigade back ! Accepting defeat before counting ends ?— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) January 16, 2026
Rahul Back to doing what he does best
Discredit , distort & disinform
Khandani chor now regurgitating claims of Thackerays
By the way what came out of allegations Rahul made on Bihar elections vote chori ?? pic.twitter.com/ReIHFnxntG
बीजेपी का पलटवार
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर तीखा हमला बोला. पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "बहाना ब्रिगेड वापस आ गई है! क्या मतगणना खत्म होने से पहले ही हार स्वीकार कर ली गई है?" उन्होंने राहुल गांधी को "खानदानी चोर" संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि वह एक बार फिर वही कर रहे हैं जिसमें वह माहिर हैं. संस्थाओं को बदनाम करना, तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना और गलत सूचना फैलाना. पूनावाला ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अब उद्धव ठाकरे गुट के दावों को ही दोहरा रहे हैं.
बिहार चुनाव का दिया हवाला
बीजेपी ने राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा कि उनके पिछले 'वोट चोरी' के आरोपों का क्या हुआ? पूनावाला ने विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगाए गए आरोपों का जिक्र किया और पूछा कि उन दावों से क्या हासिल हुआ? बीजेपी का तर्क है कि जब भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव हारता है, तो वह ईवीएम या चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देता है.
इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल
महाराष्ट्र में चल रहे निकाय चुनावों के बीच बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल किया है कि यदि उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर इतना ही संदेह था, तो उन्होंने बिहार या अन्य चुनावों के परिणामों को चुनौती देने के लिए अदालत या किसी अन्य कानूनी मंच पर याचिका क्यों नहीं दायर की?
इसे भी पढ़ेंः
- लाइव BMC चुनाव परिणाम 2026: कांग्रेस ने जीती धारावी सीट, रुझानों में महायुति आगे, ठाकरे ब्रदर्स को झटका
- BMC Election 2026: सलमान-आमिर खान से करीना-सैफ तक, इन सेलेब्स ने मताधिकार का किया प्रयोग, समस्याओं पर भी खुलकर की बात
- महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: वोटरों को अशोक चव्हाण की सलाह, कहा, रोज खाओ मटन, दबाओ कमल का बटन