महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों के बीच 'वोट चोरी' VS 'खानदानी चोर', राहुल और बीजेपी के बीच वाक युद्ध

शुक्रवार, 16 जनवरी को नवी मुंबई के वाशी में नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की वोटों की गिनती के दौरान एक सेंटर पर लाउडस्पीकर लगाता वर्कर. ( PTI )

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजों और मतगणना के बीच चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने मार्कर पेन में इस्तेमाल होने वाली 'अमिट स्याही' की गुणवत्ता पर विवाद खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि आयोग नागरिकों को भ्रमित कर रहा है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में कहा कि "वोट चोरी एक एंटी-नेशनल काम है."

नई दिल्लीः महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम आने लगे हैं. इस चुनाव में भी कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है. निर्वाचन आयोग (EC) द्वारा महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में इस्तेमाल की गई 'अमिट स्याही' और मतदान प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाये थे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बेहद तीखा प्रहार किया है. बीजेपी ने राहुल गांधी को "खानदानी चोर" तक कह डाला.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर तीखा हमला बोला. पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "बहाना ब्रिगेड वापस आ गई है! क्या मतगणना खत्म होने से पहले ही हार स्वीकार कर ली गई है?" उन्होंने राहुल गांधी को "खानदानी चोर" संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि वह एक बार फिर वही कर रहे हैं जिसमें वह माहिर हैं. संस्थाओं को बदनाम करना, तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना और गलत सूचना फैलाना. पूनावाला ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अब उद्धव ठाकरे गुट के दावों को ही दोहरा रहे हैं.

बिहार चुनाव का दिया हवाला

बीजेपी ने राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा कि उनके पिछले 'वोट चोरी' के आरोपों का क्या हुआ? पूनावाला ने विशेष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लगाए गए आरोपों का जिक्र किया और पूछा कि उन दावों से क्या हासिल हुआ? बीजेपी का तर्क है कि जब भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव हारता है, तो वह ईवीएम या चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देता है.

इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल

महाराष्ट्र में चल रहे निकाय चुनावों के बीच बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल किया है कि यदि उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर इतना ही संदेह था, तो उन्होंने बिहार या अन्य चुनावों के परिणामों को चुनौती देने के लिए अदालत या किसी अन्य कानूनी मंच पर याचिका क्यों नहीं दायर की?

