किसानों को दिवाली से पहले ₹ 5000 का तोहफा, इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान
राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में पीने के पानी का संकट बढ़ता जा रहा है.
Published : October 14, 2026 at 2:44 PM IST
मुंबई: सूखे की वजह से पैसे की तंगी झेल रहे किसानों को दिवाली से पहले राहत देने के लिए राज्य सरकार ने हर किसान के अकाउंट में 5,000 रुपये जमा करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट मीटिंग के बाद घोषणा की कि दिवाली से पहले सभी तरह की मदद देना मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन यह रकम तुरंत पैसे की मदद के तौर पर दी जा रही है.
पहले राज्य के 265 तालुका में सूखा घोषित किया गया था. लेकिन, सूखे से जुड़ी शिकायतों और 'ट्रिगर-1' और 'ट्रिगर-2' क्राइटेरिया के रिव्यू के बाद 40 और तालुका को शामिल किया गया है. इसके चलते अब राज्य के कुल 305 तालुका में सूखा घोषित कर दिया गया है. सरकार ने सूखे से प्रभावित लोगों को 12 तरह के राहत उपाय देने का भी फैसला किया है.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सूखा घोषित करने का प्रोसेस आमतौर पर नवंबर के आखिर तक खत्म हो जाता है. लेकिन, मौजूदा हालात और किसानों को जल्दी मदद देने की जरूरत को देखते हुए सरकार ने अक्टूबर में ही सूखे के बारे में ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया था.
क्योंकि दिवाली से पहले पूरी राहत बांटने का प्रोसेस पूरा करना मुश्किल था, इसलिए कैबिनेट में बातचीत के बाद किसानों को तुरंत 5000 रुपये की फाइनेंशियल मदद देने का फैसला किया गया.
3.5 लाख किसानों की एक नई लिस्ट तैयार
इस मकसद के लिए करीब 3.5 लाख किसानों की एक नई लिस्ट तैयार की गई है. मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि दिवाली से पहले किसानों के अकाउंट में यह रकम जमा हो जाए, इसके लिए जरूरी इंतज़ाम किए जा रहे हैं.
सूखा प्रभावित इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के उपाय
टैंकरों की GPS ट्रैकिंग
राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में पीने के पानी का संकट बढ़ता जा रहा है. खास तौर पर मराठवाड़ा में ग्राउंडवाटर लेवल तीन मीटर से ज़्यादा गिर गया है. जैसे-जैसे पीने के पानी की मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे टैंकरों की संख्या भी बढ़ रही है. इन टैंकरों को जीपीएस से ट्रैक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यह देखा जा सके कि पानी की सप्लाई ठीक से हो रही है या नहीं.
सरकार ने बिना इजाजत पानी निकालने पर रोक लगाने के भी उपाय किए हैं. अब तक 16,000 बिना इजाजत पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं और गैर-कानूनी पानी निकालने को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है.
प्रधानमंत्री मोदी को पब्लिक लीडरशिप के 25 साल पूरे करने पर बधाई देने का प्रस्ताव
कैबिनेट मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पब्लिक लीडरशिप में 25 साल पूरे करने पर बधाई देने का एक प्रस्ताव पास किया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री को बता दिया जाएगा.