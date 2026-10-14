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किसानों को दिवाली से पहले ₹ 5000 का तोहफा, इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

मुंबई: सूखे की वजह से पैसे की तंगी झेल रहे किसानों को दिवाली से पहले राहत देने के लिए राज्य सरकार ने हर किसान के अकाउंट में 5,000 रुपये जमा करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट मीटिंग के बाद घोषणा की कि दिवाली से पहले सभी तरह की मदद देना मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन यह रकम तुरंत पैसे की मदद के तौर पर दी जा रही है.

पहले राज्य के 265 तालुका में सूखा घोषित किया गया था. लेकिन, सूखे से जुड़ी शिकायतों और 'ट्रिगर-1' और 'ट्रिगर-2' क्राइटेरिया के रिव्यू के बाद 40 और तालुका को शामिल किया गया है. इसके चलते अब राज्य के कुल 305 तालुका में सूखा घोषित कर दिया गया है. सरकार ने सूखे से प्रभावित लोगों को 12 तरह के राहत उपाय देने का भी फैसला किया है.