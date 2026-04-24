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Baramati Bypoll: बारामती उपचुनाव में 58.27 प्रतिशत वोटिंग, सुनेत्रा पवार की जीत की उम्मीद

बारामती (महाराष्ट्र): बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग हुई. उपचुनाव में 58.27 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. कुल 3 लाख 84 हजार 579 मतदाताओं में से 2 लाख 24 हजार 87 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. अधिकारियों ने बताया कि सुबह के शुरुआती कुछ घंटों में वोटिंग धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ वोटिंग तेज हो गई.

यह उपचुनाव पूरे राज्य में खास चर्चा का विषय रहा. प्लेन क्रैश में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद बारामती सीट खाली हो गई. एनसीपी प्रमुख की मौत के बाद बारामती में यह पहला चुनाव था, इसलिए उम्मीद थी कि भावनात्मक माहौल में बड़ी संख्या में वोटिंग होगी. कुछ राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा थी कि यह चुनाव बिना किसी विरोध के होना चाहिए, लेकिन कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वापस न लेने की वजह से वोटिंग हुई.

इस चुनाव में दिवंगत अजित पवार की पत्नी और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की जीत की उम्मीद है. दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की मौजूदगी बहुत कम थी. हालांकि कई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन प्रचार में उनका असर नहीं दिखा. इसलिए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह चुनाव ज्यादातर एकतरफा होगा.

अजित पवार की मौत के बाद, बारामती के लोगों से उम्मीद थी कि वे उनकी पत्नी को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए बड़ी संख्या में निकलेंगे. हालांकि, कुल मतदान प्रतिशत को देखते हुए, यह उम्मीद कुछ हद तक नाकाफी लगती है.