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मुंबई: बीएमसी का बड़ा एक्शन; दाउद इब्राहिम के मुसाफिरखाने पर चल रहा बुलडोजर

मुंबई: मुंबई के भिंडी बाजार में स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाने की जर्जर इमारत को आज गुरुवार बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) गिरा रही है. बता दें, 87 साल पुरानी इस खतरनाक इमारत में कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम का परिवार रहता था. हालांकि बीएमसी (BMC) ने इसे गिराने के लिए 18 और 19 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन बुधवार को यह काम शुरू नहीं हो सका.

बीएमसी के अनुसार, उन्हें 'सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट' (SBUT) से एक पत्र मिला है, जिसमें कहा गया है कि इमारत जर्जर और खतरनाक हालत में है. अगस्त 2020 के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए, ट्रस्ट ने वहां रहने वालों को बाहर निकालने और उसके बाद इमारत को गिराने का अनुरोध किया है. इस साल 23 अक्टूबर को जारी एक स्पष्टीकरण में, SBUT ने बताया कि यह इमारत उनकी 'क्लस्टर पुनर्विकास योजना' (Cluster Redevelopment Scheme) के 'सेक्टर 8' के अंतर्गत आती है, और इमारत का एक हिस्सा प्रस्तावित सड़क के रास्ते में पड़ता है.

डीसीपी साउथ जोन 1 मनीष कलवानिया ने कहा कि बीएमसी (BMC) यहां आज सुबह से ही अपना काम कर रही है और सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. इंजीनियरिंग विभाग और अन्य संबंधित इकाइयों समेत BMC की पूरी टीम मौके पर मौजूद है. पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और तोड़फोड़ की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है; फिलहाल कोई समस्या नहीं है. पूरे आस-पास के इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना को गिराने का काम अभी चल रहा है. इसे बीएमसी (BMC) द्वारा कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अंजाम दिया जा रहा है. कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर इसी जगह पर स्थित था.

इस बीच, कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है. उनका दावा है कि हाई कोर्ट ने पहले दिए गए ध्वस्तीकरण (तोड़ने) के आदेशों पर रोक (स्टे) लगा दी थी. उन्होंने यह भी बताया कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं, इस पर वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है. पटेल ने कहा कि 2020 के हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए, BMC ने वहां एक नोटिस लगाया है, जिसमें कहा गया है कि वे उस आदेश के आधार पर इमारत को गिराना चाहते हैं. मेरे पास ऐसे आदेश हैं जो दिखाते हैं कि 2024 और 2025 में, माननीय हाई कोर्ट ने इस ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी थी.

उन्होंने कहा कि हमारे वकील का कहना है और हमारे पास इसका आदेश भी है कि इस पर अभी भी रोक लागू है. उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक ​​कहा था कि अगर संपत्ति जर्जर है, तो वक्फ बोर्ड को इसकी मरम्मत करानी चाहिए. वक्फ ट्रिब्यूनल ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई हुई है, जो अभी भी प्रभावी है. जब उनसे पूछा गया कि क्या यह वक्फ की संपत्ति है या नहीं, तो कांग्रेस नेता ने कहा कि इस पर फैसला लेने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है.

उन्होंने कहा कि यह तय करना वक्फ और अदालतों का काम है. हालांकि, मेरे पास 1944 के सरकारी दस्तावेज (गजटेड पेपर) हैं, जिनके अनुसार यह वक्फ की संपत्ति है. वहीं, 1991 के BMC दस्तावेजों में इसे एक मस्जिद बताया गया है. पटेल ने आगे कहा कि इन सबके बावजूद, BMC जस्टिस गवई के आदेश, राज्य सरकार के आदेश और MMC एक्ट (मुंबई नगर निगम अधिनियम) को दरकिनार करके इसे दो दिनों के भीतर क्यों गिराना चाहती है? इस मामले में शामिल अधिकारी के गलत इरादों की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो इसके लिए खुद BMC जिम्मेदार होगी. मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने गिराने के आदेशों का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी मुंबई नगर निगम की होगी. कानून-व्यवस्था बिगड़ जाएगी. कल बुधवार रात लोग मस्जिद के अंदर ही सोए थे. लोग मस्जिद छोड़कर नहीं जाने वाले हैं. वे अपनी मस्जिद के लिए अपनी जान दे देंगे.