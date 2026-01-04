बीएमसी चुनाव 2026, शिंदे-फडणवीस ने उद्धव- राज ठाकरे पर हमला बोला
महाराष्ट्र में भाजपा- शिवसेना ने वर्ली से बीएमसी चुनाव 2026 का प्रचार अभियान शुरू किया. इस दौरान शिंदे-फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं की जमकर आलोचना की.
Published : January 4, 2026 at 12:42 PM IST
मुंबई: महायुति (महागठबंधन) की ओर से शनिवार को बीएमसी के लिए चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई. इस दौरान एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि वर्ली में एनएससीआई डोम में हुई यह रैली सिर्फ एक चुनाव प्रचार रैली नहीं बल्कि एक 'विजय रैली' थी. एकनाथ शिंदे ने ठाकरे भाइयों के गठबंधन की भी कड़ी आलोचना की.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबईकरों से अपील करते हुए कहा, 'अगर आप एक अलग मुंबई चाहते हैं, तो हमें चाबियां दें.' इस मौके पर मुंबई से बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के सभी विधायक, सांसद, पदाधिकारी और नेता मौजूद थे. दोनों नेताओं ने उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की और मुंबई में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी.
क्या बोले एकनाथ शिंदे
डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'महायुति (महागठबंधन) के 68 कॉर्पोरेटर बिना किसी विरोध के चुने गए हैं. यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है. हमने लोकसभा चुनाव जीते, विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और नगर निगमों में 75 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीतकर जीत की हैट्रिक बनाई. अब हमें नगर निगमों में चौका (चौथी जीत) लगाना है.'
शिंदे ने अपने भाषण में कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'मराठी लोगों को मुंबई से निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है? मेट्रो प्रोजेक्ट में किसने रुकावट डाली? बेस्ट (मुंबई की बस सर्विस) को किसने बर्बाद किया? कोविड मरीजों के लिए बनी खिचड़ी किसने खाई? बॉडी बैग से पैसे कमाने का पाप किसने किया? गरीब मुंबईकरों के अपने घर के सपने किसने तोड़े? मुंबई में कीमती जमीन के प्लॉट अमीर लोगों को किसने दिए?
उन्होंने मुंबई और मराठी लोगों को खतरे में बताकर चुनाव जीता है लेकिन मराठी लोग उनकी मौकापरस्त राजनीति से बेवकूफ नहीं बनेंगे. मुंबई मराठी लोगों की थी. यह हमेशा मराठी लोगों की रहेगी. किसी की भी सात पीढ़ियां आ जाएं, वे मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकते. डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे ने कहा कि मुंबईकरों को विकास में रुकावट डालने वाले नहीं, बल्कि विकास में मदद करने वाले चाहिए. एकनाथ शिंदे ने ठाकरे भाइयों के गठबंधन की भी कड़ी आलोचना की.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोला
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की, 'उस दिन हमें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपना मेयर बनाना है.' पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी खोखली बातें सुनी हैं. अब हमारा वादा है कि हम मुंबईकरों की ज़िंदगी बदल देंगे. आज जब मैं प्लेन से मुंबई उतर रहा था, तो मैंने सोचा, क्या मुंबई कहीं खिसक गई है? क्या यह खिसक गई है? क्योंकि आजकल कुछ लोगों को लगता है कि यह उत्तर की ओर खिसक रही है लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह उनकी बुद्धि है जो खिसकती दिख रही है. वे सिर्फ बोलने का दिखावा करते हैं. उन्होंने मुंबई को कुछ नहीं दिया है.' फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना उनकी कड़ी आलोचना की.
जब हमें कहा जाता है तो हम माहिम दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और तिरंगा झंडा फहराते हैं. लेकिन, हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो भारत के दुश्मन हैं. आप उनकी रैलियों में वंदे मातरम के नारे नहीं सुनेंगे. हमने पिछले 6-7 महीनों में सैकड़ों बांग्लादेशियों को वापस भेजा है. हम उन बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे जो ममता दीदी के आशीर्वाद से बंगाल से यहां आए हैं. देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी.
मुंबई में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, नाम का भी नहीं. सिर्फ 70,000 के कागज थे. हम 16,000 करोड़ रुपये का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं. हमने पहले ही दिखा दिया है कि अब समुद्र से आने वाली बदबू खत्म हो जाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर घोषणा की, 'शिंदे साहेब, रामदासजी और मैं 17,000 करोड़ रुपये का पर्यावरण के अनुकूल बजट पेश करेंगे. हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम काम करते हैं. दूसरों ने अब तक हमें सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाया है. अब, हम पर अपना भरोसा दिखाएं और नगर निगम हमें सौंप दें. हम ईमानदारी से एक अलग मुंबई बनाएंगे.'
