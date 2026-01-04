ETV Bharat / bharat

बीएमसी चुनाव 2026, शिंदे-फडणवीस ने उद्धव- राज ठाकरे पर हमला बोला

मुंबई: महायुति (महागठबंधन) की ओर से शनिवार को बीएमसी के लिए चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई. इस दौरान एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि वर्ली में एनएससीआई डोम में हुई यह रैली सिर्फ एक चुनाव प्रचार रैली नहीं बल्कि एक 'विजय रैली' थी. एकनाथ शिंदे ने ठाकरे भाइयों के गठबंधन की भी कड़ी आलोचना की.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबईकरों से अपील करते हुए कहा, 'अगर आप एक अलग मुंबई चाहते हैं, तो हमें चाबियां दें.' इस मौके पर मुंबई से बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के सभी विधायक, सांसद, पदाधिकारी और नेता मौजूद थे. दोनों नेताओं ने उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की और मुंबई में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी.

क्या बोले एकनाथ शिंदे

डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'महायुति (महागठबंधन) के 68 कॉर्पोरेटर बिना किसी विरोध के चुने गए हैं. यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है. हमने लोकसभा चुनाव जीते, विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और नगर निगमों में 75 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीतकर जीत की हैट्रिक बनाई. अब हमें नगर निगमों में चौका (चौथी जीत) लगाना है.'

शिंदे ने अपने भाषण में कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'मराठी लोगों को मुंबई से निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है? मेट्रो प्रोजेक्ट में किसने रुकावट डाली? बेस्ट (मुंबई की बस सर्विस) को किसने बर्बाद किया? कोविड मरीजों के लिए बनी खिचड़ी किसने खाई? बॉडी बैग से पैसे कमाने का पाप किसने किया? गरीब मुंबईकरों के अपने घर के सपने किसने तोड़े? मुंबई में कीमती जमीन के प्लॉट अमीर लोगों को किसने दिए?

उन्होंने मुंबई और मराठी लोगों को खतरे में बताकर चुनाव जीता है लेकिन मराठी लोग उनकी मौकापरस्त राजनीति से बेवकूफ नहीं बनेंगे. मुंबई मराठी लोगों की थी. यह हमेशा मराठी लोगों की रहेगी. किसी की भी सात पीढ़ियां आ जाएं, वे मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकते. डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे ने कहा कि मुंबईकरों को विकास में रुकावट डालने वाले नहीं, बल्कि विकास में मदद करने वाले चाहिए. एकनाथ शिंदे ने ठाकरे भाइयों के गठबंधन की भी कड़ी आलोचना की.