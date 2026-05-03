'बर्ड फ्लू' से हाहाकार! चिकन-अंडे की बिक्री पर लगी पूरी रोक, 1.40 लाख पक्षियों को मारने का आदेश
पशुपालन विभाग ने इस पूरे अभियान के लिए सौ से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों, पशु चिकित्सा विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों को तैनात किया है.
Published : May 3, 2026 at 7:57 PM IST
नंदुरबार (महाराष्ट्र): नवापुर तालुका के पोल्ट्री व्यवसाय पर एक बार फिर 'बर्ड फ्लू' का साया मंडरा रहा है. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर प्रभावित इलाकों में पक्षियों को मारना (कलिंग) शुरू कर दिया है. पिछले दो दिनों में करीब 44 हजार पक्षियों को मारा जा चुका है. इस बीच, नवापुर शहर में चिकन, अंडे और बिरयानी की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है.
प्रशासन का अभियान
नवापुर तालुका के कुल 38 पोल्ट्री फार्मों में से फिलहाल 27 चालू हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख पक्षी हैं. इनमें से प्रभावित फार्मों और उनके एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले करीब 1.40 लाख पक्षियों को मारने का निर्णय लिया गया है. शुक्रवार रात शुरू हुए इस अभियान में रात 12:30 बजे तक 11 हजार पक्षी नष्ट किए गए, जबकि शनिवार को अन्य 33 हजार पक्षियों को मार दिया गया.
नियमों के अनुसार, प्रभावित फार्मों से जुड़े पक्षी, अंडे, चारे का स्टॉक, पंख और अपशिष्ट- सब कुछ नष्ट किया जा रहा है. प्रशासन ने बताया कि संक्रमण रोकने के लिए यह वैज्ञानिक रूप से अनिवार्य है.
सौ से अधिक कर्मचारी तैनात
पशुपालन विभाग ने इस पूरे अभियान के लिए सौ से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों, पशु चिकित्सा विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों को तैनात किया है. नासिक से एक विशेष विशेषज्ञ टीम नवापुर पहुंच चुकी है और प्रभावित क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है.
कीटाणुशोधन (डिस्इन्फेक्शन), निरीक्षण, सर्वेक्षण, आवाजाही पर रोक और यातायात नियंत्रण जैसे बहुआयामी उपाय युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं. प्रभावित फार्म के एक किलोमीटर के दायरे में सभी पक्षियों को मारने और दस किलोमीटर के दायरे में गहन सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है.
'बर्ड फ्लू' का असर
नवापुर नगर परिषद प्रशासन ने शहर में चिकन, अंडे और बिरयानी की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका सीधा असर होटलों, ढाबों, चिकन सेंटरों, अंडा विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों पर पड़ा है. इसके चलते पोल्ट्री के साथ-साथ पूरी फूड चेन (खाद्य श्रृंखला) को आर्थिक झटका लगा है.
19 साल में तीसरा बड़ा झटका
नवापुर तालुका को उत्तरी महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण पोल्ट्री बेल्ट माना जाता है. हालांकि, पिछले 19 वर्षों में तीसरी बार 'बर्ड फ्लू' की एंट्री ने इस उद्योग को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है. पहली बार 2006, दूसरी बार 2021 और अब 2026 में तीसरी बार 'बर्ड फ्लू' ने पोल्ट्री व्यवसायियों के सारे गणित बिगाड़ दिए हैं. हर बार इस वायरस ने लाखों पक्षियों, करोड़ों के कारोबार और हजारों परिवारों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है.
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