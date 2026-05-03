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'बर्ड फ्लू' से हाहाकार! चिकन-अंडे की बिक्री पर लगी पूरी रोक, 1.40 लाख पक्षियों को मारने का आदेश

पोल्ट्री फॉर्म पर जांच के लिए पहुंचे सरकारी कर्मी. ( ETV Bharat )