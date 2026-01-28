ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश, लैंडिंग के समय हुआ हादसा, सभी 5 लोगों की मौत

डिप्टी सीएम अजित पवार का यह चार्टर प्लेन खेत में गिरकर आग के हवाले हो गया.

MAHARASHTRA BARAMATI PLANE CRASH
महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार समेत 5 लोगों की बारामती में प्लेन क्रैश में मौत ((स्क्रीनग्रैब))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस खबर के आने के बाद हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब अजित पवार का प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने जा रहा था.

66 साल के अजित पवार मुंबई से बारामती चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे. उन्हें वहां जिला परिषद चुनाव से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. डीजीसीए (DGCA) के एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार VSR एविएशन के VT-SSK लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट में सवार थे. वहीं, यह भी कन्फर्म किया कि प्लेन में क्रू समेत पांच लोग थे.

DGCA अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार, 2 और लोगों (1 PSO और 1 अटेंडेंट) और 2 क्रू (PIC+FO) के सदस्यों के साथ प्लेन में थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति क्रैश में नहीं बचा है.

यह चार्टर प्लेन 8 बजकर 45 मिनट पर यह चार्टर लैंडिंग के समय क्रैश हो गया. जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गईं. यह पता नहीं चल सका है कि विमान हादसे किस वजह से हुआ. मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि विमान में भयंकर आग लगी है. तेज धुआं उठ रहा है. जो वीडियो सामने आया है उसमें अजित पवार का विमान खेत में क्रैश हुआ है.

यह चार्टर प्लेन पूरा जलकर राख हो गया है. सूत्रों से पता चला है कि बारामती पहुंचने के तीन-चार किमी. पहले ही यह विमान क्रैश हो गया. रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. एंबुलेंस और अन्य मेडिकल सपोर्ट मौके पर पहुंच गए हैं. सूत्रों से पता चला है कि अजित पवार ने एक दिन पहले ही मुंबई में कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था. इसके बाद वे पुणे में अगले महीने होने वाले जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में बारामती के लिए निकले थे.

TAGGED:

BARAMATI PLANE CRASH
DEPUTY CM AJIT PAWAR
बारामती में प्लेन क्रैश
अजित पवार
MAHARASHTRA BARAMATI PLANE CRASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.