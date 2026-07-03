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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के 500 मीटर दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के शुक्रवार को स्वास्थ्य और सुरक्षित खानपान को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के सभी स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों पर 'स्टिंग' (Sting) एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है.

राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने विधानसभा में इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह फ़ैसला स्कूली बच्चों पर एनर्जी ड्रिंक्स के असर को लेकर चिंता के बीच लिया गया है. सरकार बच्चों में कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के बढ़ते सेवन को लेकर गंभीर है और उनकी सेहत की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है. सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

विधानसभा में भाजपा विधायक विक्रम पचपुते के सवाल का जवाब देते हुए, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ज़िरवाल ने कहा कि यह फ़ैसला स्कूली बच्चों पर एनर्जी ड्रिंक्स के असर को लेकर चिंता के बीच लिया गया है.

मंत्री ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को रोक लागू करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों से कहा गया है कि वे स्टूडेंट्स को एनर्जी ड्रिंक्स पीने से जुड़े हेल्थ रिस्क के बारे में बताने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएं.

स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार, एनर्जी ड्रिंक्स में अक्सर कैफीन और चीनी ज़्यादा होती है. स्कूल परिसर में और उसके आसपास ‘स्टिंग’ एनर्जी ड्रिंक की बिक्री के बारे में विधानसभा सदस्य द्वारा उठाई गई चिंताएं कुछ हद तक सही हैं.