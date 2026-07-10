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PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कथित संपर्क का मामला: महाराष्ट्र में ATS की ताबड़तोड़ छापेमारी, 102 लोगों से पूछताछ जारी

मुंबई: पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े लोगों पर महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) का शिकंजा कसता जा रहा है. शुक्रवार सुबह राज्यभर में बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया गया. इन सभी लोगों के बारे में जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि, उनका पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से किसी तरह के कोई संपर्क था या नहीं.

खबर के मुताबिक, सुबह 7 बजे से, 14 एटीएस यूनिट्स की 58 टीमों ने इन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की. एटीएस 102 लोगों को ढूंढकर उनसे पूछताछ कर रही हैं. यह ऑपरेशन इस शक के कारण किया जा रहा है कि शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहा है. एटीएस ने मुंबई, ठाणे, कुर्ला, बांद्रा, जोगेश्वरी, नवी मुंबई, मीरा रोड, भयंदर, छत्रपति संभाजीनगर, सतारा और सांगली में लक्षित जगहों पर तलाशी ली.

गैंगस्टर शहजाद भट्टी के काम करने का तरीका

शुरुआती जांच और अलग-अलग एजेंसियों से मिली जानकारी से पता चलता है कि शहजाद भट्टी और उसके साथी आबित जट (उर्फ आबित छाल), अजमल गूजर, हम्मत मेमन, राणा हुनैन, और अशरफ बशीर आलम भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं. खबर के मुताबिक, भट्टी के गुर्गे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग प्रोफाइल के जरिए भारतीय युवाओं से बातचीत करते हैं.

भड़काऊ प्रोपेगैंडा और ब्रेनवॉशिंग

ये गैंग युवाओं में नाराजगी फैलाने और उनके विचारों को कट्टर बनाने के लिए संवेदनशील धार्मिक या सामाजिक मुद्दों का फ़ायदा उठाते हैं. भट्टी गैंग के लोग बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को पैसे का लालच देकर उन्हें देश-विरोधी और विध्वंसक कामों में शामिल करते हैं.

साइबर नेटवर्क

खबर के मुताबिक, भट्टी और उसका गैंग लोकल स्लीपर सेल या एजेंट बनाते हैं ताकि वे गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ, ड्रग की तस्करी और गैर-कानूनी हथियारों के ट्रांसपोर्ट जैसे विध्वंसक काम कर सकें. देश की अंदरूनी सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) नागरिकों से, खासकर युवाओं से, इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.