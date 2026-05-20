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महाराष्ट्र ATS ने हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, दो पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार

महाराष्ट्र ATS ( File/ ANI )

नागपुर: महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है. एटीएस ने वर्धा के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. उसके पास से दो पिस्टल, चार मैगजीन और 94 जिंदा कारतूस जब्त किए गए. गिरफ्तार आरोपी की पहचान शुभम पवार (उम्र 22) के तौर पर हुई है. अधिकारियों ने बताया कि ATS ने यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर किया. आरोपी के पास से जब्त किए गए हथियारों और उनके पीछे के नेटवर्क के बारे में आगे की जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि ATS की शुरुआती जांच से पता चला है कि शुभम पवार और उसके कुछ साथी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में हथियारों की तस्करी कर रहे थे. अब यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है कि क्या इन हथियारों को राज्य के अंदर आपराधिक गतिविधियों के लिए सप्लाई किया जाना था या किसी बड़ी साजिश के तहत इस्तेमाल किया जाना था. खुफिया जानकारी के आधार पर ATS का ऑपरेशन

ATS को जानकारी मिली कि रविवार रात (17 मई) को शुभम पवार और उसके साथी जलगांव बॉर्डर से लगे मध्य प्रदेश के इलाके से एक गुप्त रास्ते से महाराष्ट्र में घुसने की फिराक में थे. खुफिया जानकारी से यह भी पता चला कि उनके पास 10 हथियार और 400 जिंदा कारतूस थे. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, ATS की नागपुर और अकोला यूनिट ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया और समृद्धि एक्सप्रेसवे के पास जाल बिछाया. पुलिस की मौजूदगी का पता चलने पर, आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की.