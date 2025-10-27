महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई: पुणे से युवक गिरफ्तार, कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप
हाल ही में एटीएस ने आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामले में पुणे में छापेमारी की थी, तभी यह संदिग्ध जांच के दायरे में आया था.
Published : October 27, 2025 at 9:14 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र में एक संभावित आतंकी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते विफल कर दिया. एटीएस ने पुणे से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल था. एक प्रतिबंधित संगठन से उसके संबंध बताए जा रहे हैं. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.
महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने सोमवार को एक अहम कार्रवाई करते हुए पुणे शहर के कोंढवा इलाके से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जुबेर हंगरगेकर के रूप में की गई है. उस पर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.
Maharashtra: ATS Pune says, " in a case related to terrorism, the maharashtra ats conducted searches at various locations in pune on october 9, 2025. during the operation, several electronic items, documents, and materials were seized. based on the evidence uncovered during the…<="" p>— ani (@ani) October 27, 2025
अधिकारियों ने बताया कि जुबेर के घर की तलाशी के दौरान एटीएस टीम को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले. इन दस्तावेजों में ऐसी सामग्री थी, जिसका इस्तेमाल कट्टरपंथ फैलाने और युवाओं को उकसाने में किया जा सकता था. टीम ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किन लोगों के संपर्क में था.
सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में एटीएस ने आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े एक मामले में पुणे में छापेमारी की थी. उसी दौरान जुबेर हंगरगेकर जांच के दायरे में आया था. प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध जानकारियां सामने आईं, जिसके बाद उसकी गतिविधियों पर गहराई से निगरानी रखी जाने लगी. कई दिनों की सतर्क निगरानी के बाद एटीएस को उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले. इसके बाद सोमवार को एक अलग मामला दर्ज कर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.
अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. उसकी नेटवर्किंग के तार कहां तक फैले हैं, यह पता लगाया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि समय रहते यह कार्रवाई न की जाती, तो राज्य में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था. फिलहाल एटीएस यह जानने की कोशिश में है कि जुबेर किससे संपर्क में था और उसके पीछे कोई बड़ा मॉड्यूल सक्रिय तो नहीं.
इसे भी पढ़ेंः