मुंबई निकाय चुनाव में नामांकन रोकने पर सियासी रार, विधानसभा अध्यक्ष पर धमकाने के आरोप

शिवसेना (UBT), कांग्रेस और AAP जैसे दलों ने नार्वेकर पर पुलिस के जरिए दबाव बनाने और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है.

BMC elections Nomination
राहुल नार्वेकर. (File) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 8:50 PM IST

5 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में नामांकन प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से रोका.

शिवसेना (UBT), कांग्रेस और AAP जैसे दलों ने नार्वेकर पर पुलिस के जरिए दबाव बनाने और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है. संजय राउत ने चुनाव आयोग के दफ्तर से सीसीटीवी फुटेज गायब होने का दावा कर मामले को और गरमा दिया है. दूसरी ओर, राहुल नार्वेकर ने इन सभी आरोपों को 'हार के डर से फैलाया गया झूठ' करार दिया है.

BMC elections Nomination
बीएमसी कार्यालय. (ETV Bharat)

क्या है मामला

एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नार्वेकर 30 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे के बाद इन उम्मीदवारों को अपना नामांकन फॉर्म जमा करने से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान काफी हंगामा हुआ क्योंकि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने नार्वेकर पर वहां मौजूद पुलिस के जरिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और विपक्षी सदस्यों को फॉर्म जमा करने से रोकने का आरोप लगाया.

यह शिकायत मुंबई के वार्ड संख्या 224-227 के वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई है.

विपक्षी दलों के आरोप

वंचित बहुजन अघाड़ी के परिचय भोईर ने आरोप लगाया, "वार्ड नंबर 224, 225, 226 के हमारे उम्मीदवार और 227 की रुकसाना शेख, शाम करीब 4 बजे निर्वाचन अधिकारी (RO) के कार्यालय में मौजूद थे. नार्वेकर वहां अपने कई सुरक्षाकर्मियों और समर्थकों के साथ मौजूद थे. वहां अनावश्यक भीड़ थी. मैंने उन्हें देखा और अपने उम्मीदवारों को जबरन रिटर्निंग ऑफिसर के केबिन के अंदर धकेला, ताकि बाद में वे देरी का बहाना बनाकर आपत्ति न जता सकें. उम्मीदवारों के अंदर जाने के बाद, नार्वेकर ने पुलिस पर दबाव डाला और उन्हें बाहर निकलवा दिया."

शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 की सुबह, शिव सेना (UBT) के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उन्होंने शाम 4 बजे के बाद की अपनी रिकॉर्डिंग मिटा दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी घटना में नार्वेकर की भूमिका रही है.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने सवाल उठाया, "हमें 30 दिसंबर 2025 की शाम 4:00 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज चाहिए. मेरी जानकारी के अनुसार, यह फुटेज गायब हो गई है. जब इसमें खुद विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं, तो यह फुटेज कैसे गायब हो सकती है?"

इसी बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता रूबेन मस्कारेन्हास ने कहा कि उनकी उम्मीदवार डॉ. लॉरा डिसूजा ने निर्वाचन अधिकारी (RO) को लिखित शिकायत दी है और 30 दिसंबर 2025 की फुटेज जारी करने की मांग की है. आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य प्रीति शर्मा मेनन ने भी इस संबंध में एक औपचारिक पत्र लिखा है.

मस्कारेन्हास ने ईटीवी भारत से कहा, "वार्ड नंबर 227 से हमारी उम्मीदवार मार्गरेट डिकोस्टा को फॉर्म जमा करने से रोका गया और नार्वेकर वहां मौजूद थे. वह 29 दिसंबर 2025 को पहले ही अपने परिवार के सदस्यों और तीन उम्मीदवारों के साथ आ चुके थे, तो फिर विपक्षी दलों के नामांकन दाखिल करने के समय वह दोबारा वहां क्यों मौजूद थे?"

मस्कारेन्हास ने कहा, "वह निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के भीतर जाकर बैठ गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को जानबूझकर देरी हो जाए. इस तरह की हेरफेर कोई विरोधी न बचे इसके लिए एक सोची-समझी साजिश है. अब आप देखेंगे कि राज्य चुनाव आयोग वार्ड नंबर 224-227 को 'निर्विरोध' घोषित कर देगा और उनके (नार्वेकर के) पार्टी सदस्यों को विजेता घोषित कर दिया जाएगा."

आम आदमी पार्टी ने इस मामले में हस्तक्षेप के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की चेतावनी दी है. इसी बीच, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आयुक्त भूषण गगरानी को पत्र लिखकर इस पर रिपोर्ट भेजने को कहा है. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे को पत्र भेजकर नार्वेकर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है.

सपकाल ने कहा, "जब शाम करीब 5 बजे नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही थी, तब राहुल नार्वेकर ने पुलिस के जरिए उन विपक्षी उम्मीदवारों को डराया-धमकाया जो भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा भर रहे थे और उन्हें नामांकन करने से रोका. इस तरह, एक महत्वपूर्ण और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है और चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाली है. इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए."

विधानसभा अध्यक्ष की सफाई

नार्वेकर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "जब विपक्ष को अपनी हार का यकीन हो जाता है, तो वे अनावश्यक मुद्दे उठाते हैं. यह विपक्षी दलों द्वारा फैलाया जा रहा एक झूठा नैरेटिव है." कुलाबा से भाजपा विधायक नार्वेकर ने उल्टा दावा करते हुए कहा, "इसके विपरीत, इन विपक्षी सदस्यों ने मुझे घेर लिया था और मुझे धमकी दी थी."

TAGGED:

मुंबई नगर निगम चुनाव
RAHUL NARVEKAR CONTROVERSY
SANJAY RAUT
राहुल नार्वेकर
BMC ELECTIONS NOMINATION

