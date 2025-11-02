ETV Bharat / bharat

तीरंदाजी के नेशनल प्लेयर की ट्रेन के नीचे आने से मौत, कोटा जंक्शन पर हुआ हादसा

महाराष्ट्र के तीरंदाज अर्जुन सोनावाने की कोटा जंक्शन पर ट्रेन से गिरकर मौत. बठिंडा से मुंबई लौटते समय उतरते फिसलकर ट्रेन के नीचे फंस गए.

तीरंदाज अर्जुन सोनावाने
तीरंदाज अर्जुन सोनावाने (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: महाराष्ट्र की टीम से खेलने वाले तीरंदाजी के नेशनल प्लेयर की ट्रेन के नीचे आने से मौत का मामला सामने आया है. यह दुर्घटना कोटा जंक्शन पर शनिवार रात को हुई थी. मृतक अपनी पूरी टीम और कोच के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था. कोटा जंक्शन पर उतरते समय यह हादसा हुआ. इसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल डालचंद ने बताया कि मृतक महाराष्ट्र के नासिक निवासी 20 वर्षीय अर्जुन सोनावाने था. वह अपनी टीम के साथ ट्रेन नंबर 09004 शकुर्बस्ती-मुंबई सेंट्रल एसी स्पेशल से सफर कर रहा था. यह ट्रेन शनिवार देर रात करीब 8:45 बजे कोटा जंक्शन पर पहुंची थी. इस दौरान इस ट्रेन में सवार आर्चरी टीम के कुछ सदस्य भी थे, जो कोटा जंक्शन पर उतरने के लिए गेट पर आ गए थे. ट्रेन की स्पीड कम हो रही थी. इसी दौरान पैर फिसलने से अर्जुन ट्रेन के नीचे आ गया. वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

हेड कांस्टेबल डालचंद (ETV Bharat Kota)

इसे भी पढ़ें- देवदूत बन आरपीएफ जवान ने बुजुर्ग को ट्रेन के नीचे आने से बचाया, वीडियो सीसीटीवी में कैद

इलाज के दौरान मौत: घटना के बाद घायल अवस्था में तत्काल उपचार के लिए पहले एमबीएस अस्पताल और उसके बाद निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां देर रात करीब 11:00 बजे उसने दम तोड़ दिया. इसके बाद शव को एमबीएस मोर्चरी में रखवा दिया गया. उसके परिजनों को इस संबंध में सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद रविवार को उसके मामा और मौसी के लड़के ने तहरीर दी. इसके बाद शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

टीम के कोच अनिल कमलापुरी ने बताया कि वे लोग पंजाब के बठिंडा में आर्चरी के इंटर-यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने बठिंडा गए थे, जहां से वे वापस मुंबई लौट रहे थे. अर्जुन ने बठिंडा में इंटर-यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया था. दुर्घटना ट्रेन में कोच (बोगी) बदलने के लिए उतरते समय हुई.

TAGGED:

ARJUN SONAWANE
KOTA JUNCTION ACCIDENT
MAHARASHTRA TEAM PLAYER
ट्रेन से गिरकर तीरंदाज की मौत
NATIONAL ARCHERY PLAYER DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

थार की सिंधी मुस्लिम महिलाएं पहनती है 'पोपा', जो बताता है वैवाहिक स्थिति...जानिए

मुंडावर में फ्री में शराब मांगी... नहीं देने पर ठेके में लगा दी आग

'बिहार की जनता NDA को रिकॉर्ड सीटें देने जा रही है..' आरा की रैली में बोले PM मोदी

तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला : पीजी मेडिकल मैनेजमेंट कोटे में 85 फीसदी स्थानीय आरक्षण को मंजूरी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.