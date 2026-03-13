ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश, जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त फडणवीस सरकार

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया गया, जिसमें कपटपूर्ण तरीके से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान शामिल हैं. काफी समय से चर्चा का विषय रहे इस विधेयक को शुक्रवार को राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधानसभा में पेश किया. चर्चा के बाद इस विधेयक के पारित होने की उम्मीद है.

विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिनके अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले किसी भी व्यक्ति को अब 7 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. राज्य की महायुति सरकार ने कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी थी.

इस कानून की रूपरेखा तैयार करने के लिए, राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष समिति का गठन किया था, ताकि धार्मिक धर्मांतरण से जुड़े कानूनी मुद्दों का अध्ययन किया जा सके. अन्य राज्यों में प्रचलित कानूनों की जांच और वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद, समिति ने राज्य में भी महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू करने की सिफारिश की.

यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने और एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पेश किया गया है. इसके अलावा, विधेयक के प्रस्तावना खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस कानून में इस संदर्भ से संबंधित अन्य विभिन्न मामलों को संबोधित करने के लिए भी प्रावधान शामिल किए गए हैं.

विधेयक में वास्तव में क्या प्रावधान हैं?

इस विधेयक के अनुसार, अवैध धार्मिक धर्मांतरण पर सख्त प्रतिबंध है. किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हो या किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के साथ मिलीभगत कर रहा हो, प्रलोभन, धोखाधड़ी, दबाव, धमकी, गलत बयानी या अनुचित प्रभाव के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है.

इसके अलावा, विवाह के माध्यम से, विवाह का वादा करके या विवाह के समान संबंध स्थापित करके धार्मिक धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है. इस अधिनियम के तहत, इस प्रकार के धर्मांतरण में संलग्न होना, ऐसा करने का प्रयास करना, ऐसे कृत्यों में सहायता करना या उकसाना, या दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है.

इस कानून का उल्लंघन करते हुए किया गया कोई भी धार्मिक धर्मांतरण दंडनीय अपराध माना जाएगा. इस प्रकार किया गया कोई भी धर्मांतरण कानूनी रूप से अमान्य (शून्य) माना जाएगा. यदि कोई विवाह केवल अवैध धर्मांतरण के उद्देश्य से संपन्न किया जाता है, तो अदालत, ऐसे विवाह के किसी भी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर, विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है.

अवैध धर्मांतरण से उत्पन्न विवाह या विवाह-समान संबंध से पैदा हुए बच्चे को विवाह या विवाह-समान संबंध से पहले माता के धर्म का ही माना जाएगा. ऐसे बच्चे को माता-पिता की संपत्ति में प्रचलित उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार हिस्सा पाने का अधिकार होगा. इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 के अनुसार, ऐसे बच्चे को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार होगा. जब तक कोर्ट अन्यथा आदेश न दे, बच्चे की कस्टडी माता के पास रहेगी.

विधेयक के अनुसार, वैध धर्मांतरण की प्रक्रिया क्या है?

एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, और धर्मांतरण समारोह आयोजित करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या संगठन, प्रस्तावित धर्मांतरण से कम से कम साठ दिन पहले, उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से पूर्व सूचना देगा, जहां ऐसा धर्मांतरण प्रस्तावित है.

यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है या अन्यथा, अपने विवेकानुसार सक्षम प्राधिकारी प्रस्तावित रूपांतरण के उद्देश्य, प्रयोजन या आधार के संबंध में पुलिस के माध्यम से जांच करा सकता है. यदि ऐसी जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि प्रस्तावित धर्मांतरण इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देगा.

अनिवार्य घोषणा

धर्म परिवर्तन के बाद, धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन में सहायता करने वाले व्यक्ति या संगठन को धर्म परिवर्तन की तिथि से 21 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी. इस घोषणा में धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का नाम, आयु, स्थायी पता, वर्तमान पता, माता-पिता का नाम, जीवनसाथी का नाम, मूल धर्म, जिस धर्म में धर्म परिवर्तन हुआ है, धर्म परिवर्तन की तिथि और स्थान, साथ ही धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया का विवरण देना आवश्यक है. सक्षम प्राधिकारी इस घोषणा को रिकॉर्ड करेगा. यदि संबंधित व्यक्ति या संगठन यह घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसा धर्म परिवर्तन कानून की दृष्टि में अमान्य माना जाएगा.

अपराध और दंड

कानून का उल्लंघन करते हुए किए गए धर्मांतरण के परिणामस्वरूप 7 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यदि ऐसा कोई कृत्य किसी नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है, तो दंड के रूप में 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.