ETV Bharat / bharat

अमरावती: 15,500 चॉकलेट से बने अनोखे गणपति को देखने उमड़ रही भीड़? विसर्जन का तरीका भी है बेहद खास

अमरावती रतनगंज इलाके के एक छोटे से गणेश मंडल की पहचान बिल्कुल अलग है. 32 साल पुरानी अनोखी कहानी के बारे में विस्तार से पढ़िये.

maharashtra Unique Ganpati
अमरावती में चॉकलेट से बनी गणपति की मूर्ति. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 3:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती (महाराष्ट्र): जब गणेशोत्सव की बात आती है, तो अमूमन भव्य नजारे, रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक ढंग से सजे हुए गणपति बप्पा दिखाई देते हैं. लेकिन अमरावती शहर के रतनगंज इलाके के एक छोटे से गणेश मंडल की पहचान इन सब से बिल्कुल अलग है. यहां, हर साल झांकी या सजावट नहीं बदलती, बल्कि खुद भगवान गणेश की मूर्ति का रूप बदल जाता है.

यहां कभी मोतियों से, कभी शंख से, कभी मसालों और नारियल से, तो कभी दीयों से गणपति बनाए जाते हैं. रतनगंज गणेशोत्सव मंडल पिछले 32 सालों से इस अनूठी परंपरा को संजोए हुए है. इस साल, इसी अनोखी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे 15,500 चॉकलेटों से भगवान गणेश की मनमोहक मूर्ति बनाई गई है.

कैसे शुरू हुआ एक अनोखा सफर

इस परंपरा की शुरुआत कंचों से बने गणेश जी के साथ हुई थी. मंडल की स्थापना के शुरुआती दिनों में कंचों का इस्तेमाल करके गणपति की मूर्ति बनाई गई थी. लेकिन बाद में, इस विचार ने एक नया रूप ले लिया. हर साल नई चीज़ों, नए विचारों और उनसे बनने वाले नए गणपति के साथ इस मंडल की एक अलग पहचान बनती गई.

maharashtra Unique Ganpati
अमरावती में चॉकलेट से बनी गणपति की मूर्ति. (ETV Bharat)

बीते सालों में यहां गणेश जी के कई अनोखे रूप देखने को मिले हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • पत्तों से बने गणेश
  • कच्चे केलों से बनी गणेश प्रतिमा
  • ज्वार से बने गणेश जी
  • गेहूं-दाल-चावल से बने गणेश जी
  • शंख से बने गणेश जी
  • अमेरिकन डायमंड (सफेद चमकीले पत्थरों) से बने गणेश जी
  • 36 तरह के मसालों से बनी गणेश की मूर्ति
  • दीयों से बनी गणेश प्रतिमा
  • मूंगफली के दानों से बने गणेश जी
  • रस्सियों से बने गणपति

इस साल बप्पा को मिला चॉकलेट का मीठा भोग

इस साल के गणेशोत्सव के लिए मंडल ने चॉकलेट को चुना और एक बेहद आकर्षक गणपति बप्पा की मूर्ति तैयार की. बप्पा के इस रूप को सजाने के लिए पूरे 15,500 चॉकलेटों का इस्तेमाल किया गया है. दूर से देखने पर, चॉकलेट के अनगिनत छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी बप्पा की यह मूरत हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है.

मूर्ति का पूरा बुनियादी ढांचा मिट्टी से बनाया गया है, जिसके ऊपर चॉकलेट को बेहद खूबसूरती से सजाकर गणपति का अंतिम रूप तैयार किया गया है. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी श्रद्धालु इस 'चॉकलेट गणेश' को देखने के लिए रतनगंज पहुंच रहे हैं. हजारों चॉकलेटों से बने बप्पा के इस अद्भुत रूप को निहारने की उत्सुकता हर भक्त के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है.

विसर्जन के बाद मिट्टी में ही घुल जाएगी चॉकलेट

इस साल के चॉकलेट गणपति की विसर्जन पद्धति भी बेहद खास है. चूंकि पूरी मूर्ति का मूल ढांचा मिट्टी से बना है, इसलिए विसर्जन के बाद यह पानी में आसानी से घुल जाती है. विसर्जन के कुछ ही घंटों के भीतर, मूर्ति का मिट्टी वाला हिस्सा पानी में मिल जाएगा और मूर्ति पर लगी चॉकलेट भी पानी में पूरी तरह घुल जाएगी.

चीजें बदलती हैं, पर आस्था वही रहती है

इस अनोखी परंपरा को साकार करने में मूर्तिकार राकेश साहू भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. वह पिछले 32 सालों से इस मंडल के लिए गणेश मूर्तियां बना रहे हैं. मंडल के मुख्य पदाधिकारी विशाल गुप्ता ने 'ईटीवी भारत' को बताया, "राकेश साहू ने हर साल एक नई चीज़ से बप्पा की मूर्ति बनाने की चुनौती को स्वीकार किया है और इस परंपरा को लगातार कायम रखा है."

मंडल के पदाधिकारी विशाल गुप्ता ने कहा, "हमारा मानना है कि हर वस्तु और हर कण में भगवान का रूप होता है. इसलिए, हम हर साल अलग-अलग चीजों से भगवान गणेश की मूर्ति बनाने की इस परंपरा को आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

अमरावती चॉकलेट गणेश मूर्ति
चॉकलेट से बने गणपति बप्पा
AMRAVATI CHOCOLATE GANESHA IDOL
गणेश चतुर्थी 2026
MAHARASHTRA UNIQUE GANPATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.