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फूड पॉइजनिंग या लापरवाही? कब्र से निकाला जाएगा आदिवासी छात्र का शव, पुलिस ने दिया आवेदन

अमरावती (महाराष्ट्र): अमरावती में एक आश्रम स्कूल के आदिवासी छात्र राजेश बेठेकर की मौत की जांच में एक नया मोड़ आ गया है. उसके परिवार ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शनिवार को चिखलदरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद, पुलिस ने पोस्टमार्टम जांच के लिए छात्र के शव को कब्र से बाहर निकालने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी है.

शनिवार को राजेश के पिता बाबूलाल बेठेकर और अन्य रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन में धरना दिया. उनके साथ स्थानीय शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता शुभम जवंजाल भी मौजूद थे. परिवार ने मामले की गहन जांच करने और स्कूल और उसके निदेशक प्रशांत राठी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है.

जवंजाल ने कहा, "हमने पहले गाडगे नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, चूंकि मौत मेलघाट क्षेत्र में हुई थी, इसलिए आज हम चिखलदरा पुलिस स्टेशन आए और हमारी शिकायत स्वीकार कर ली गई है."

यह विवाद 14 अगस्त को तब शुरू हुआ, जब आदिवासी आश्रम स्कूल के कई छात्र संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार पड़ गए थे. आरोप है कि राजेश और उसके चचेरे भाई रामप्रसाद की गंभीर स्थिति होने के बावजूद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय वापस मेलघाट स्थित उनके गांव भेज दिया गया. करंजखेड़ा गांव पहुंचने के तुरंत बाद राजेश की हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद 16 अगस्त की सुबह तड़के चोर्नी उप-जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई.