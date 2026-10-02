ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: अमरावती समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, 18 गंभीर घायल

सड़क हादसा आज तड़के हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

SAMRUDDHI MAHAMARG ACCIDENT
अमरावती समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: महाराष्ट्र के अमरावती में आज शुक्रवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया. यह हादसा समृद्धि महामार्ग पर हुआ. इस हादसे में करीब 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरा मच गई. वहीं, जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचायाय.

दरअसल, धामणगांव रेलवे के पास समृद्धि महामार्ग पर एक ट्रक और बोलेरो पिकअप गाड़ी के बीच भीषण दुर्घटना हुई. हाईवे पर चैनेल नंबर 97 के पास हुई इस टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई और 15 से 18 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि पिकअप में श्रद्धालु सवार थे और मां दुर्गा की मूर्ति लेकर शेगांव से वर्धा जा रहे थे. इस समय समृद्धि महामार्ग पर ट्रक और टेम्पो पिकअप की आपस में टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी टेंपो पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया.

SAMRUDDHI MAHAMARG ACCIDENT
मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया जायजा (ETV Bharat)

गंभीर रूप से घायलों का इलाज वर्धा में चल रहा है. पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम और धमनगांव नगर परिषद की अध्यक्ष अर्चना रोथे ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.

SAMRUDDHI MAHAMARG ACCIDENT
बोलेरो भी हुई क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

धामणगांव के पास पहले भी गंभीर दुर्घटनाएं हुईं
धामणगांव रेलवे के पास समृद्धि महामार्ग पर पहले भी हादसे हुए हैं. जून 2026 में, चंद्रपुर के एक परिवार के पांच सदस्यों की इसी इलाके में मौत हो गई थी, जब उनकी कार एक खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई थी. सड़क हादसा किस परिस्थिति में हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है. वहीं, मृतकों और घायलों की पहचान में पुलिस जुटी है.

SAMRUDDHI MAHAMARG ACCIDENT
ट्रक से हुई टक्कर (ETV Bharat)

पढ़ें: महाराष्ट्र: रायगड के बीच पर आठ छात्र समुद्र में डूबे, सभी की मौत

मौत के बाद भी जिंदगी की उम्मीद! 4 साल तक रेफ्रिजरेटर में रखा पिता की डेड बॉडी, जानिए 'क्रायोनिक्स' का सच

TAGGED:

AMRAVATI SAMRUDDHI MAHAMARG
अमरावती में भीषण सड़क हादसा
अमरावती में ट्रक टेंपो पिकअप टक्कर
अमरावती
SAMRUDDHI MAHAMARG ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.