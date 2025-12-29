अजित पवार ने निगम चुनाव के लिए NCP और SP के गठबंधन का ऐलान किया
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बड़ा राजनीतिक समीकरण सामने आया है. अजित पवार ने इसे लेकर ऐलान किया है.
Published : December 29, 2025 at 10:41 AM IST
पुणे-पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड की राजनीति में एक बड़ा और अहम राजनीतिक बदलाव हुआ है, जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि पिंपरी-चिंचवड में एनसीपी के दोनों ग्रुप मिलकर चुनाव लड़ेंगे.
उन्होंने साफ किया कि एनसीपी के दोनों गुट जो अभी घड़ी और तुरही के निशान का इस्तेमाल करते हैं आने वाले चुनावों में एक साथ उम्मीदवार खड़े करेंगे. अजित पवार ने कहा, 'पिंपरी-चिंचवड में एनसीपी यानी घड़ी और तुरही दोनों निशान, एक साथ लड़ रहे हैं. यह परिवार फिर से एक साथ आ रहा है. कई पार्टी कार्यकर्ता और नागरिक चाहते थे कि एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाएं.' इस फैसले ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है, जिससे लंबे समय से चल रहा भ्रम आखिरकार खत्म हो गया.
यह कहते हुए कि महाराष्ट्र के पूरे विकास के लिए कुछ कड़े और व्यावहारिक फैसले लेने होंगे. अजित पवार ने कहा कि यह एकता राज्य के सबसे अच्छे हित में है. उन्होंने यह भी कहा, 'अगर हम राज्य में विकास की रफ्तार बनाए रखना चाहते हैं तो निजी मतभेदों को भुलाकर मिलकर काम करना जरूरी है.'
उन्होंने हल्के से यह भी इशारा किया कि इस एकता के पीछे सीट-शेयरिंग का जरूरी मुद्दा था. अजित पवार ने कहा, 'कुछ एडजस्टमेंट के बाद सीटों का बंटवारा हो गया है. इस बारे में पूरी तस्वीर अगले दो दिनों में साफ हो जाएगी. इससे पता चलता है कि उम्मीदवारों के नाम, सीटों का बंटवारा और कैंपेन की दिशा जल्द ही अनाउंस की जाएगी.
इस घोषणा से पिंपरी-चिंचवड़ की राजनीति में हलचल मच गई है. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनावों में एनसीपी की ताकत बढ़ेगी. अब यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि यह विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ी राजनीतिक सिरदर्दी होगी.
इस बीच नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने मुंबई नगर निगम चुनावों में सीट-शेयरिंग में बढ़त बना ली है और मुंबई में 37 और छत्रपति संभाजी नगर में 18 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है.
एनसीपी की घोषित 37 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नवाब मलिक के भाई समेत तीन लोग शामिल हैं. नवाब मलिक के भाई कैप्टन मलिक, उनकी बहू बुशरा मलिक और उनकी बहन सईदा खान को नगर निगम चुनाव में उतारा गया है.
आने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) ने 'अकेले लड़ने' का आह्वान किया है और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार करने में सबसे आगे रही है. खास बात यह है कि एनसीपी सोमवार से अपने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटना शुरू कर देगी.
एनसीपी ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की जिम्मेदारी नवाब मलिक और विधायक सना मलिक को दी है. इसलिए एनसीपी ने खुद को ग्रैंड अलायंस से दूर करते हुए कैंडिडेट उतारना शुरू कर दिया है. ठाकरे भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवसेना (UBT) और एमएनएस के बीच गठबंधन का ऐलान किया है. अब, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर सकते हैं. शिवसेना (UBT) और एमएनएस के बीच सीट-शेयरिंग प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज में है. इसमें कुछ ही सीटों पर बातचीत चल रही है.