'हमने एक भी रुपये का लेन-देन नहीं किया', भूमि घोटाले पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बयान

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कोरेगांव पार्क भूमि घोटाला मामले में अपने परिवार पर लगे आरोपों का एक बार फिर खंडन किया है.

Maharashtra Ajit Pawar again clarified his position on allegations made in land deal case
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 5:58 PM IST

3 Min Read
बारामती (महाराष्ट्र): उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कोरेगांव पार्क भूमि घोटाले को लेकर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है. एनसीपी अध्यक्ष ने रविवार को कहा, "चुनाव शुरू होते ही हम पर आरोप लगने लगते हैं. इससे पहले भी 70 करोड़ रुपये की अनियमितता के आरोप लगे थे."

विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने पुणे में जमीन खरीद में कथित तौर पर अनियमितताएं बरती हैं. आरोपों के बीच बारामती में मीडिया से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

अजित पवार ने कहा, "चाहे मेरे रिश्तेदार ही क्यों न हों, दबाव में जांच नहीं होनी चाहिए. अगर किसी ने गलत किया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए. मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है. कथित कोरेगांव पार्क जमीन घोटाला मामले में हमारा एक भी रुपये का लेन-देन नहीं हुआ है." उन्होंने कहा, "मुंधवा की जमीन की कीमत 2003 में डेढ़ लाख रुपये थी. जनता को जल्द ही इस मामले के बारे में पता चल जाएगा. एफआईआर दर्ज हो चुकी है. मैंने पहले भी कोई गलत काम नहीं किया है. मैं आगे भी कोई गलत काम नहीं करूंगा."

कथित जमीन घोटाले पर पार्थ पवार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस बारे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, "पार्थ ने नहीं, बल्कि मैंने, उनके पिता ने, अपना पक्ष रखा है. झूठे आरोप मानहानि का कारण बनते हैं."

मैं भी इससे हैरान हूं...
उन्होंने कहा, "इस बीच कुछ घटनाएं हुईं. मैंने इस बारे में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच चल रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक महीने के भीतर इस मामले की जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं. बिना एक रुपये के लेन-देन के सिर्फ संख्याएं लिखकर कागज कैसे तैयार किया जा सकता है? यह बात मुझे अब तक समझ नहीं आई है. इसलिए, मैं भी इससे हैरान हूं." इस तरह अजित पवार ने रजिस्ट्रार को आरोपों के घेरे में खड़ा किया है.

सभी को कानून के अनुसार काम करना चाहिए...
किसी दबाव में न आएं: पवार ने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा, "मैं हमेशा कहता हूं, किसी दबाव में न आएं. मेरे रिश्तेदार, कार्यकर्ता, अधिकारी जो भी हों, कोई भी ऐसा काम न करें जो नियमों के खिलाफ हो. क्लास वन, क्लास टू, आईएएस, आईपीएस, सभी को कानून के अनुसार काम करना चाहिए."

पुणे के रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल ने हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया था कि पुणे में कोरेगांव पार्क की 1800 करोड़ रुपये की जमीन को पार्थ पवार की कंपनी को सिर्फ 300 करोड़ रुपये में बेचा गया और सिर्फ 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी लगाई गई है. रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल ने यह अंतरिम रिपोर्ट मुंबई के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सौंपी है. जिसके बाद यह मामला सामने आया.

