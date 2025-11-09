ETV Bharat / bharat

'हमने एक भी रुपये का लेन-देन नहीं किया', भूमि घोटाले पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बयान

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( IANS )

बारामती (महाराष्ट्र): उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कोरेगांव पार्क भूमि घोटाले को लेकर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है. एनसीपी अध्यक्ष ने रविवार को कहा, "चुनाव शुरू होते ही हम पर आरोप लगने लगते हैं. इससे पहले भी 70 करोड़ रुपये की अनियमितता के आरोप लगे थे." विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने पुणे में जमीन खरीद में कथित तौर पर अनियमितताएं बरती हैं. आरोपों के बीच बारामती में मीडिया से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. अजित पवार ने कहा, "चाहे मेरे रिश्तेदार ही क्यों न हों, दबाव में जांच नहीं होनी चाहिए. अगर किसी ने गलत किया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए. मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है. कथित कोरेगांव पार्क जमीन घोटाला मामले में हमारा एक भी रुपये का लेन-देन नहीं हुआ है." उन्होंने कहा, "मुंधवा की जमीन की कीमत 2003 में डेढ़ लाख रुपये थी. जनता को जल्द ही इस मामले के बारे में पता चल जाएगा. एफआईआर दर्ज हो चुकी है. मैंने पहले भी कोई गलत काम नहीं किया है. मैं आगे भी कोई गलत काम नहीं करूंगा." कथित जमीन घोटाले पर पार्थ पवार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस बारे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, "पार्थ ने नहीं, बल्कि मैंने, उनके पिता ने, अपना पक्ष रखा है. झूठे आरोप मानहानि का कारण बनते हैं."