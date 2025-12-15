ETV Bharat / bharat

मुंबई-पुणे सहित 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, देखें पूरा शेड्यूल

मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगमों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने सोमवार (15 दिसंबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी.

आयोग के मुताबिक, राज्य में मुंबई समेत 29 नगर निगमों के लिए अगले महीने यानी 15 जनवरी, 2026 को वोटिंग होगी. वोटों की गिनती 16 जनवरी, 2026 को होगी. इसलिए, आज से 29 नगर निगमों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

3 करोड़ 48 लाख मतदाता

राज्य चुनाव आयोग की दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्य में 29 नगर निगमों के लिए 3 करोड़ 48 लाख वोटर वोट करेंगे. राज्य में 27 नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. जालना और इचलकरंजी दो नए नगर निगम हैं और उनके लिए भी चुनाव होंगे. साथ ही, इन नगर निगमों के चुनाव के लिए 1 जुलाई, 2025 की वोटिंग लिस्ट को ही माना जाएगा.

यह लिस्ट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से आई है. इसमें साफ किया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को नाम हटाने और नाम रजिस्टर करने का अधिकार नहीं है. इसके साथ ही, नगर निगम चुनाव के लिए कैंडिडेचर सिर्फ ऑफलाइन ही किया जा सकेगा. साथ ही, जिन कैंडिडेट्स के पास अभी जाति वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है. उन्हें चुनाव के छह महीने के अंदर इसे जमा करना होगा. इसके अलावा, डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान कर ली गई है और उनके नाम के आगे दो स्टार लगेंगे. डुप्लीकेट वोटर्स के घर जाकर सर्वे किया गया है। साथ ही, उनसे एफिडेविट लिया गया है कि वे कहां वोट देंगे.

'पिंक वोटिंग सेंटर'

इस बीच, वोटर अवेयरनेस के लिए रील तैयार की गई हैं. पोलिंग स्टेशन पर सीनियर सिटिजन, दिव्यांग, छोटे बच्चों वाली महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं वगैरह को वोटिंग के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर दिव्यांग और सीनियर सिटिजन के लिए पोलिंग स्टेशन पर परमानेंट रैंप का इंतजाम नहीं है, तो कामचलाऊ फैसिलिटी बनाई जाएंगी. साथ ही व्हीलचेयर की फैसिलिटी भी दी जाएगी. साथ ही, जिन जगहों पर महिला वोटर्स की संख्या अधिक है, वहां सभी इलेक्शन ऑफिसर-एम्प्लॉई और पुलिस कर्मी महिलाएं होंगी, और पोलिंग स्टेशन को 'पिंक वोटिंग सेंटर' के नाम से जाना जाएगा. स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की मनाही होगी.