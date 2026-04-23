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महराजगंज से नेपाल जा रही बस कपिलवस्तु में पलटी; 2 की मौत और 17 घायल, सीएम योगी ने मुआवजे की घोषणा की

महाराजगंज: उत्तर प्रदेश में महराजगंज से नेपाल जा रही एक यात्री बस नेपाल के कपिलवस्तु में हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में 17 लोग घायल हुए हैं, जबकि दो लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है. नेपाल के कपिलवस्तु जिले में हुई इस घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि बस में सवार अधिकांश यात्री महाराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के निवासी थे. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है.

राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस: हादसा उस समय हुआ जब बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. स्थानीय लोगों और नेपाल पुलिस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. महराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस दुर्घटना में कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की मौत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

प्रशासन ने बॉर्डर पर भेजी विशेष टीमें: प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एडीएम नौतनवा और उनकी टीम को मौके पर भेज दिया है. वहीं एडीएम (वित्त एवं राजस्व) भी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. घायलों को बेहतर उपचार दिलाने के लिए 6 लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और 4 अतिरिक्त एंबुलेंस तैनात की गई हैं. इधर, जिले के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.