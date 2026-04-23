ETV Bharat / bharat

महराजगंज से नेपाल जा रही बस कपिलवस्तु में पलटी; 2 की मौत और 17 घायल, सीएम योगी ने मुआवजे की घोषणा की

महराजगंज से नेपाल जा रही यात्री बस कपिलवस्तु में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 17 घायल हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
बॉर्डर पर पहुंचे एडीएम, घायलों के लिए तैनात की गईं 10 एंबुलेंस. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 9:55 PM IST

|

Updated : April 23, 2026 at 11:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महाराजगंज: उत्तर प्रदेश में महराजगंज से नेपाल जा रही एक यात्री बस नेपाल के कपिलवस्तु में हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में 17 लोग घायल हुए हैं, जबकि दो लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है. नेपाल के कपिलवस्तु जिले में हुई इस घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि बस में सवार अधिकांश यात्री महाराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र के निवासी थे. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है.

राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस: हादसा उस समय हुआ जब बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. स्थानीय लोगों और नेपाल पुलिस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. महराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस दुर्घटना में कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की मौत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

प्रशासन ने बॉर्डर पर भेजी विशेष टीमें: प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एडीएम नौतनवा और उनकी टीम को मौके पर भेज दिया है. वहीं एडीएम (वित्त एवं राजस्व) भी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. घायलों को बेहतर उपचार दिलाने के लिए 6 लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और 4 अतिरिक्त एंबुलेंस तैनात की गई हैं. इधर, जिले के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय: जिला अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय कर दी गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज सुनिश्चित किया जा सके. प्रशासन नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में रहकर राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है. सीमावर्ती क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कर घायलों को वापस लाने और बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के प्रयास जारी हैं. स्थानीय नागरिकों से भी धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है.

यह भी पढ़ें- यूपी पावर कारपोरेशन के नए एमडी बने IAS नितीश कुमार, कार्यभार संभालते ही बताई अपनी प्राथमिकताएं

Last Updated : April 23, 2026 at 11:19 PM IST

TAGGED:

KAPILVASTU BUS CRASH NEWS
BHITAULI RESIDENTS ACCIDENT
ADM NAUTANWA RELIEF WORK
MAHARAJGANJ DISTRICT HOSPITAL
MAHARAJGANJ NEPAL BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.