महाप्रभु श्री जगन्नाथ के आभूषणों की गिनती जनवरी में होगी, शुभ समय देखकर तारीख तय की जाएगी
Published : December 24, 2025 at 8:41 PM IST
कटक: जगन्नाथ महाप्रभु के खजाने की गिनती जनवरी में शुरू होने की संभावना है. हालांकि अभी सही तारीख तय नहीं हुई है. इस पर आखिरी फैसला इस महीने की 27 तारीख को होने वाली बैठक में लिया जाएगा.
खबर के मुताबिक, मंदिर प्रशासन और एक हाई-लेवल कमेटी की मीटिंग 27 तारीख को पुरी में होगी. इस बैठक में खजाने की गिनती शुरू करने की तारीख तय की जाएगी. इसके लिए मुक्ति मंडप (एक धार्मिक परिषद) के साथ भी बातचीत होगी.
सुरक्षा कारणों से, खजाने की गिनती सिर्फ अंदरूनी ट्रेजरी चैंबर के अंदर ही की जाएगी. इन्वेंट्री की तुलना 1978 की लिस्ट से की जाएगी. कमेटी के चेयरमैन जस्टिस बिश्वनाथ रथ ने भक्तों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि, खजाने की गिनती के दिनों में भगवान के दर्शन करने में रुकावट आ सकती है.
भक्तों के मन में कई सवाल थे कि महाप्रभु का हरवमचट्टी और गणठी कब होगा. यह जानकारी मिलने के बाद भक्तों को थोड़ी तसल्ली मिली है. हालांकि पक्की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह जनवरी महीने में होगी. कैलेंडर देखकर दो तारीखें तय की जाएंगी.
कमिटी के चेयरमैन जस्टिस बिश्वनाथ रथ ने कहा कि, उस तारीख की सिफारिश स्टीयरिंग कमिटी को की जाएगी और कमिटी इसे राज्य सरकार को भेजेगी.
27 तारीख को शाम 4:30 बजे होने वाली इस मीटिंग में गांठी प्रोसेस का प्लान बनाया जाएगा और सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी. सबसे बड़ी बात यह है कि नए साल में हर दिन हजारों भक्त पुरी आएंगे. गांठी के दौरान भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. यानी विजन सिस्टम को ठीक किया जाएगा.
जस्टिस रथ ने कहा कि, यह भगवान का काम है. शुभ समय देखकर तारीख तय की जाएगी. कैलेंडर देखा जाएगा, और मुक्ति मंडप (एक धार्मिक परिषद) से सलाह ली जाएगी. इसके अलावा, गिनती के समय भक्तों के रीति-रिवाजों पर असर पड़ सकता है. इसलिए, जस्टिस रथ ने इस मामले में भक्तों से सहयोग करने की अपील की.
जगन्नाथ महाप्रभु के खजाने की गिनती के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) पहले ही जारी कर दिया गया है. जस्टिस रथ ने कहा कि 1978 की जनगणना की लिस्ट सरकार और मंदिर प्रशासन के पास मौजूद है.
