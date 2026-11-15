छठ महापर्व ने तोड़ी धर्म और क्षेत्र की सीमाएं, सिख-मुस्लिम समेत दूसरे समुदायों के लोग भी बन रहे पर्व का हिस्सा
Chhath Puja 2026:आस्था की कोई जाति नहीं, संस्कृति किसी एक क्षेत्र की सीमा में आबद्ध नहीं. महापर्व छठ इसकी खूबसूरत मिसाल है.रिपोर्ट- बृजम पाण्डेय
Published : November 15, 2026 at 5:09 PM IST
पटना: इंदौर की रहने वाली प्रियंका फिलहाल में बेंगलुरु में रहती है. उनकी शादी बिहार की राजधानी पटना में राहुल कुमार से हुई है. वे छठ पूजा करने बिहार आई है. कहतीं हैं कि छठ की भावना ऐसी है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है...छठ की दैवीय भावना ऐसी है कि जिक्र भर से रोम-रोम आनंद की अनुभूति से भर उठता है.
प्रियंका के मुताबिक एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने छठ से संबंधित पोस्टर देखे, छठ के गीत कानों में बज रहे थे. ऐसा लगा कि वह एयरपोर्ट नहीं, बल्कि वह अपने घर आ गई है और छठ पर्व शुरू हो गया है. छठ की महिमा से जुड़ी तस्वीरें और गीत सुनकर एयरपोर्ट पर ऐसी खुशी महसूस हो रही है जिससे जज्बातों को संभालना मुश्किल हो रहा है.
आस्था की कोई जाति नहीं होती और न ही संस्कृति किसी एक क्षेत्र की सीमाओं में बंधकर रहती है. लोक आस्था का महापर्व छठ इसकी खूबसूरत मिसाल बनता जा रहा है. बिहार और पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान माना जाने वाला यह पर्व अब देश के अलग-अलग राज्यों से लेकर विदेशों तक अपनी विशेष पहचान बना चुका है.
जाति, धर्म और राज्यों की सीमाओं से परे छठ की महिमा
खास बात यह है कि छठ केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दूसरे राज्यों और अलग-अलग धर्मों से जुड़े लोग भी इस पर्व के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था रखते हैं. कोई छठ की तैयारियों में हाथ बंटाता है, कोई प्रसाद बनाने से लेकर घाटों की साफ-सफाई और सजावट तक की जिम्मेदारी निभाता है, तो कोई वर्षों से इस महापर्व के आयोजन की कमान संभाल रहा है.
सिख समुदाय से आने वाले बीपीएस भाटिया हों, पटना के रहने वाले मुस्लिम समुदाय से जुड़े सैयद साकिर अली या हिमाचल प्रदेश के अभिनंदन सूद, सभी के अनुभव बताते हैं कि छठ की आस्था लोगों को किस तरह एक-दूसरे से जोड़ती है. सूर्य उपासना, प्रकृति के प्रति समर्पण और सामूहिक सहभागिता का यह पर्व अब धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान से आगे बढ़कर आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता का माध्यम बन रहा है.
पंजाब से नाता, लेकिन छठ से जुड़ गई आस्था
सिख समुदाय से आने वाले बीपीएस भाटिया की छठ महापर्व से जुड़ी कहानी इस पर्व की व्यापक स्वीकार्यता को बयां करती है. मूल रूप से पंजाब के रहने वाले और एनटीपीसी से सेवानिवृत्त भाटिया बताते हैं कि छठ के प्रति उनकी आस्था समय के साथ गहरी होती चली गई.
भाटिया बताते हैं कि सिंगरौली में रहते हुए उन्होंने छठ महापर्व को करीब से देखा और इसकी परंपराओं को समझा. उनकी पत्नी सतवंत कौर भाटिया बिहार की रहने वाली हैं. पत्नी और आसपास के लोगों के साथ छठ के आयोजन से जुड़ते-जुड़ते यह पर्व उनके जीवन का भी अहम हिस्सा बन गया.
भाटिया ने आगे बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने गाजियाबाद की एक टाउनशिप में उनके परिचित पीएन सिंह के साथ मिलकर छठ पूजा की शुरुआत की थी. वर्ष 2013 से 2015 तक वह आयोजन समिति के अध्यक्ष रहे, जबकि पीएन सिंह ने जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली.
व्रतियों की मदद करना जिम्मेदारी
भाटिया कहते हैं कि छठ पूजा के प्रति उनकी अपनी आस्था है और जो लोग यह व्रत करते हैं, उनकी मदद करना वह अपनी जिम्मेदारी समझते हैं. तब से लेकर आज तक वे सभी मिलकर छठ पूजा के जरूरी इंतजामों में सहयोग करते आ रहे हैं.
भाटिया के मुताबिक उनके लिए छठ किसी एक राज्य या समुदाय का पर्व नहीं, बल्कि ऐसा आयोजन है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकता है. पूजा करने वाले व्रतियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना और आयोजन को बेहतर बनाना उन्हें संतुष्टि देता है.
बीपीएस भाटिया की यह पहल बताती है कि किसी पर्व की परंपरा से जुड़ने के लिए उस क्षेत्र विशेष में जन्म लेना जरूरी नहीं है. आपसी जुड़ाव, परिवार और समाज के साथ बिताए अनुभव भी किसी की आस्था का हिस्सा बन सकते हैं.
"छठ किसी एक राज्य या समुदाय का पर्व नहीं, बल्कि ऐसा आयोजन है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकता है. पूजा करने वाले व्रतियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना और आयोजन को बेहतर बनाना उन्हें संतुष्टि देता है"-बीपीएस भाटिया, पंजाब के श्रद्धालु
छठ से बना रहता है भावनात्मक जुड़ाव
दिल्ली में रहने वाले पटना के सैयद साकिर अली के लिए छठ महापर्व बिहार की संस्कृति और सामाजिक सद्भाव की सबसे खूबसूरत पहचान है. वह कहते हैं कि उन्हें बिहारी होने पर गर्व होता है, क्योंकि छठ में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, जबकि आमतौर पर दुनिया उगते हुए सूर्य को नमन करती है.
साकिर अली के मुताबिक, डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा जीवन के हर पड़ाव और प्रकृति के हर स्वरूप के प्रति सम्मान का संदेश देती है. यह पर्व हमें समर्पण और कृतज्ञता का भाव सिखाता है. साकिर बताते हैं कि बिहार में रहते हुए वह छठ के दौरान खरना के प्रसाद के कार्यक्रम में शामिल होते थे.
साकिर कहते हैं कि इस पर्व में लोगों के बीच जिस तरह का अपनापन और मेलजोल देखने को मिलता है, वह उन्हें हमेशा आकर्षित करता रहा है. उन्होंने का कि छठ की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें लोग धार्मिक पहचान और दूसरी सीमाओं से ऊपर उठकर एक-दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं.
"बिहार में रहते हुए इस परंपरा को अपने आसपास के जीवन का हिस्सा बनते देखा है. अब दिल्ली में रहने के दौरान छठ आता है, तो बिहार की बहुत याद आती है. ये पर्व को केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं मानते, बल्कि ये प्रकृति के प्रति समर्पण और सामूहिक आस्था का उत्सव हैं."- सैयद साकिर अली, मुस्लिम श्रद्धालु
हिमाचल वासियों को भी आकर्षित करता है छठ
हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अभिनंदन सूद भी छठ महापर्व के प्रति अपनी आस्था और लगाव जाहिर करते हैं. वह बताते हैं कि जिस सोसाइटी में वह रहते हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं. ऐसे में वह भी पूरे श्रद्धा भाव से इस आयोजन में शामिल होते हैं.
अभिनंदन के मुताबिक छठ की तैयारियों में सहयोग करना और लोगों के साथ मिलकर पर्व मनाना उन्हें काफी अच्छा लगता है. वे कहते हैं कि सोसाइटी के लोग छठ करने वाले परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराते हैं. इस दौरान सभी मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं और व्रतियों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं में सहयोग देते हैं.
अभिनंदन सूद बताते हैं कि छठ की परंपराओं में प्रसाद का भी अपना विशेष महत्व है. शाम के अर्घ्य के बाद प्रसाद नहीं मिलता, जबकि सुबह के अर्घ्य के बाद प्रसाद वितरण होता है. यह परंपरा उन्हें काफी अच्छी लगती है. छठ के आयोजन में शामिल होकर उन्हें इसकी विशेष रीति-रिवाजों और परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलता है.
"सोसाइटी के लोग इस पर्व को पूरे श्रद्धा भाव से मनाते हैं और जो परिवार छठ करते हैं, उनकी मदद के लिए सभी आगे आते हैं. अलग-अलग राज्यों से आए लोगों के बीच इस तरह का सहयोग और सहभागिता काफी अच्छी लगती है."- अभिनंदन सूद, हिमाचल के श्रद्धालु
राजस्थान की गुंजन को भी छठ का इंतजार
राजस्थान की रहने वाली गुंजन शर्मा के लिए भी छठ महापर्व अब उनकी सोसाइटी के सबसे खास आयोजनों में शामिल हो चुका है. वह बताती हैं कि उनकी सोसाइटी में बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले परिवार हर साल पूरे उत्साह के साथ छठ मनाते हैं. इस आयोजन में वह भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं.
गुंजन बताती हैं कि छठ के पारंपरिक विधि-विधान को समझने से लेकर प्रसाद तैयार करने और पूजा की दूसरी तैयारियों में सहयोग करने तक उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है. उन्हें हर साल इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है. सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें प्रकृति के प्रति सम्मान और स्वच्छता का संदेश एक साथ मिलता है.
गुंजन बताती हैं कि जब सोसाइटी की महिलाएं और परिवार मिलकर छठ की तैयारियां करते हैं, तो उन्हें बचपन के वे दिन याद आ जाते हैं, जब आसपास के लोग मिल-जुलकर हर त्योहार मनाया करते थे. आज अलग-अलग राज्यों के लोग एक ही जगह रहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में एक-दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर कम मिलता है.
"व्यस्तता के बीच छठ ऐसा मौका देता है, जब सभी लोग अपनी व्यस्तता से समय निकालकर एक साथ जुटते हैं. कोई प्रसाद बनाने में मदद करता है, कोई खरना का खीर तैयार करने में हाथ बंटाता है, तो कोई घाट की सफाई और सजावट की जिम्मेदारी संभालता है. इस दौरान बनने वाला अपनापन और आपसी सहयोग ही इस पर्व को खास बनाता है." -गुंजन शर्मा, राजस्थान की श्रद्धालु
दिल्ली-एनसीआर में भी बिहार जैसी छठ की रौनक
बिहार की रहने वाली पायल त्रिपाठी इस बार दिल्ली-एनसीआर में छठ महापर्व मना रही हैं. वह बताती हैं कि उनकी सोसाइटी में छठ का आयोजन काफी धूमधाम से किया जाता है. यहां सोसाइटी के स्विमिंग पूल में अर्घ्य देने की व्यवस्था होती है. उनकी मां छठ व्रत करती हैं और परिवार के लिए यह पर्व दीपावली से भी अधिक भव्य और महत्वपूर्ण है.
छठ की तैयारियां केवल पूजा के दिन शुरू नहीं होतीं, बल्कि दीपावली से करीब दस दिन पहले ही घर और सोसाइटी में इसकी रौनक दिखाई देने लगती है. पायल ने कहा कि इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल बिहार और पूर्वांचल के परिवार ही शामिल नहीं होते. सोसाइटी में रहने वाली पंजाबी, ओड़िया और असमिया समुदाय की महिलाएं भी पूरे उत्साह से छठ की तैयारियों में जुटती हैं.
पायल के मुताबिक वे सभी छठ पूजा की परंपराओं को समझती हैं और कई रीति-रिवाजों को भी अपनाती हैं. पायल बताती हैं कि उनकी मां छठ के दिन नाक तक सिंदूर लगाती हैं और सोसाइटी की दूसरी महिलाएं भी इस परंपरा को अपनाती हैं. प्रसाद बनाने से लेकर पूजा की दूसरी व्यवस्थाओं तक में सभी महिलाएं मिलकर सहयोग करती हैं.
"छठ के दौरान किसी के बीच भाषा, खानपान या क्षेत्र का अंतर महसूस नहीं होता. सभी एक परिवार की तरह पर्व मनाते हैं. दिल्ली- एनसीआर जैसे शहर में जहां बहुत से लोग अपने घर और परिवार से दूर रहते हैं, वहां सोसाइटी में होने वाला छठ आयोजन घर जैसा माहौल देता है. दूसरे राज्यों की महिलाओं की भागीदारी से यह पर्व और भी खास बन जाता है." - पायल त्रिपाठी, दिल्ली की श्रद्धालु
महापर्व का बढ़ते दायरा और लोकप्रियता
गाजियाबाद में रहने वाले सुयश शर्मा भी छठ महापर्व के बढ़ते दायरे और इसकी लोकप्रियता को करीब से देख चुके हैं. इस बार वह काफी समय बाद बिहार आकर छठ मना रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली-एनसीआर में रहते हुए उन्होंने इस पर्व के विस्तार को महसूस किया है.
सुयश का कहना है कि छठ अब बिहार और पूर्वांचल तक सीमित नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में भी यह पर्व उसी उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया जाने लगा है. यमुना नदी के किनारे होने वाले आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं.
सुयश कहते हैं कि छठ से तीन दिन पहले ही पूरे इलाके में पर्व का माहौल बनने लगता है. घरों और सोसाइटियों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं और छठ के पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई देने लगती है. उनके मुताबिक, देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों में भी लोग पूरे विधि-विधान से यह व्रत कर रहे हैं. छठ की लोकप्रियता का दायरा लगातार बढ़ रहा है.
"छठ अब बिहार और पूर्वांचल तक सीमित नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में भी यह पर्व उसी उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया जाने लगा है. यमुना नदी के किनारे होने वाले आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों में भी लोग पूरे विधि-विधान से यह व्रत कर रहे हैं. छठ की लोकप्रियता का दायरा लगातार बढ़ रहा है."- सुयश शर्मा, गाजियाबाद के श्रद्धालुट
प्रकृति, परंपरा और सामाजिक सद्भाव का संगम है छठ
छठ महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आस्था के साथ प्रकृति और सामाजिक जिम्मेदारी का भी गहरा संबंध है. सूर्य की उपासना, नदियों और तालाबों के किनारे अर्घ्य देने की परंपरा, स्वच्छता का विशेष ध्यान और सामूहिक रूप से पूजा की तैयारियां इस पर्व को विशिष्ट बनाती हैं.
इसमें व्रती के साथ परिवार, पड़ोसी और आसपास के लोग भी अपनी भूमिका निभाते हैं. कोई प्रसाद तैयार करता है, कोई पूजा की सामग्री जुटाता है, तो कोई घाटों की सफाई और व्यवस्था संभालता है. यही सामूहिक सहभागिता अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाती है.
बीपीएस भाटिया की वर्षों की सहभागिता, सैयद साकिर अली का बिहार और छठ से भावनात्मक जुड़ाव, अभिनंदन सूद की श्रद्धा, गुंजन शर्मा और पायल त्रिपाठी की सक्रिय भागीदारी और सुयश शर्मा के अनुभव इस बात की गवाही देते हैं कि छठ की पहचान अब किसी एक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं है.
देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को जोड़ रहा है छठ
बिहार से निकली यह सांस्कृतिक परंपरा देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को जोड़ रही है. यहां कोई दूसरे राज्य से आकर इस पर्व को अपनाता है, तो कोई दूसरे समुदाय से होने के बावजूद इसकी तैयारियों और परंपराओं में अपनी भागीदारी निभाता है.
छठ यही संदेश देता है कि आस्था और संस्कृति का दायरा किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता. जब लोग एक-दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हुए साथ खड़े होते हैं, तो पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक सद्भाव, आपसी सहयोग और एकता की ऐसी मिसाल बन जाता है, जो पूरे समाज को जोड़ती है.
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