ETV Bharat / bharat

छठ महापर्व ने तोड़ी धर्म और क्षेत्र की सीमाएं, सिख-मुस्लिम समेत दूसरे समुदायों के लोग भी बन रहे पर्व का हिस्सा

जाति-धर्म से परे छठ महापर्व ( Etv Bharat )

पटना: इंदौर की रहने वाली प्रियंका फिलहाल में बेंगलुरु में रहती है. उनकी शादी बिहार की राजधानी पटना में राहुल कुमार से हुई है. वे छठ पूजा करने बिहार आई है. कहतीं हैं कि छठ की भावना ऐसी है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है...छठ की दैवीय भावना ऐसी है कि जिक्र भर से रोम-रोम आनंद की अनुभूति से भर उठता है.

प्रियंका के मुताबिक एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने छठ से संबंधित पोस्टर देखे, छठ के गीत कानों में बज रहे थे. ऐसा लगा कि वह एयरपोर्ट नहीं, बल्कि वह अपने घर आ गई है और छठ पर्व शुरू हो गया है. छठ की महिमा से जुड़ी तस्वीरें और गीत सुनकर एयरपोर्ट पर ऐसी खुशी महसूस हो रही है जिससे जज्बातों को संभालना मुश्किल हो रहा है.