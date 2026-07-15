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महंत कमलनयन दास ने ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी का किया बड़ा दावा, 22 की बैठक में आएगा प्रस्ताव

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को आयोजित होने जा रही है. इससे पहले एसआईटी भी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगी.

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राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत नृत्य गोपाल दास. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 10:34 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 10:40 AM IST

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अयोध्या : राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी व ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य महंत कमलनयन दास ने ट्रस्ट में चंपत राय के वापसी कराए जाने का दावा कर दिया है. वहीं उन्होंने ट्रस्ट में सीईओ के तैनात किए जाने पर भी आपत्ति जताई है.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को आयोजित होने जा रही है. इस बार यह बैठक मणिराम दास छावनी में होगी. माना जा रहा है कि इसके पहले एसआईटी भी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगी.

राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत नृत्य गोपाल दास. (ETV Bharat)

मणिराम दास छावनी में महंत कमल नयन दास ने बताया कि बैठक में नए सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार किया जाएगा. इसमें अयोध्या के कुछ संतों को शामिल किया जा सकता है. बताया कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन का समय था. उस समय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा रामालय ट्रस्ट बनाया गया था.

इसके माध्यम से देश और विदेशों से भी चंदा जुटाया गया. जिसमें अयोध्या के भी संत शामिल रहे. आरोप लगाया है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है. इस कार्य में लगे लोग देशद्रोही हैं.

वहीं नयन दास ने ये भी कहा कि चंपत राय निर्दोष हैं. उन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए क्या किया है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, जिन्हें हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे. समय आने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि "पिछली बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में स्वयं मैं और विहिप के दिनेश मौजूद रहे. इस बैठक में भी बुलाया जाएगा, तो अवश्य जाएंगे." साथ ही दास ने ये भी कहा कि जब चंपत राय का इस्तीफा आया था. उस समय बैठक में कोई भी सदस्य इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं था. हम लोगों का विचार है कि ट्रस्ट में चंपत राय रहें. इसके लिए वह बैठक में प्रस्ताव रखेंगे. वहीं उन्होंने दो अन्य सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव के विषय में कोई बात करने से इनकार कर दिया.

सरकारी मंदिर नहीं, इसलिए सीईओ की कोई आवश्यकता नहीं - कमल नयन दास

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सीईओ को तैनात किए जाने पर महंत कमल नयन दास ने कहा कि इस पूरे कार्य को ट्रस्ट के द्वारा ही देखा जाए. सीईओ की कोई आवश्यकता नहीं है. यह सरकारी मंदिर नहीं है. वहीं एसआईटी की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया.

सुभाष और रमाशंकर की मिली 14 घंटे की पुलिस कस्टडी

श्री राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद सुभाष श्रीवास्तव तथा रमाशंकर मिश्र को 14 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में ले लिया है. जिनसे भी चोरी के रकम व उससे खरीदे गए सामानों के रखे जाने की जानकारी जुटाएंगे. और निशानदेही पर बरामदगी भी की जाएगी.

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सुभाष और रमाशंकर की मिली 14 घंटे की पुलिस कस्टडी. (ETV Bharat)

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने सुनवाई करते हुए पुलिस के द्वारा मांगे गए रिमांड 14 घंटे की मोहलत दी है. आज सुबह 8 बजे विवेचक आशुतोष त्रिपाठी आरोपियों को जेल से अपनी अभिरक्षा में लेकर पुलिस लाइन लेकर पहुंचे. जहां मेडिकल कराने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई.

चढ़ावा चोरी के आरोपी सुभाष श्रीवास्तव तथा रमाशंकर मिश्रा जिला जेल में बीते 26 जून से बंद हैं. दोनों ने जेल में विवेचक को अन्य सामान जो इन लोगों ने छिपा रखा है, बरामद करवाने के लिए बयान दिया था. उन्ही सामानों को बरामद करने के लिए विवेचक ने आरोपियों को 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी.

इस पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियुक्तों और कोर्ट में अभियुक्त के अधिवक्ता कुल शेखर सिंह तथा स्पेशल लोक अभियोजक की बहस सुनी. इसमें अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि दोनों आरोपियों से पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर बरामदगी कर ली है.

इस पर विशेष लोक अभियोजक ने दोनों आरोपियों को उनके बयान के अनुसार बताए गए सामानों की बरामदगी के लिए पुलिस कस्टडी में देने की पुरजोर बहस की उभय पक्षों की बहस सुनने तथा तीनों आरोपियों का पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सुबह 8 से रात 10 बजे तक पुलिस कस्टडी में देने का आदेश दिया है.

आदेश में शर्त लगाई गई है कि विवेचक तीनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेने के पूर्व तथा जेल में दाखिल करने के पूर्व उनका मेडिकल परीक्षण करायेंगे. अगर अभियुक्त चाहे तो उसके अधिवक्ता उचित दूरी बनाकर उसकी निगरानी कर सकते हैं. साथ ही पुलिस आरोपी पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेगी.

Last Updated : July 15, 2026 at 10:40 AM IST

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