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महंत कमलनयन दास ने ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी का किया बड़ा दावा, 22 की बैठक में आएगा प्रस्ताव

राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत नृत्य गोपाल दास. ( ETV Bharat )

अयोध्या : राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी व ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य महंत कमलनयन दास ने ट्रस्ट में चंपत राय के वापसी कराए जाने का दावा कर दिया है. वहीं उन्होंने ट्रस्ट में सीईओ के तैनात किए जाने पर भी आपत्ति जताई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को आयोजित होने जा रही है. इस बार यह बैठक मणिराम दास छावनी में होगी. माना जा रहा है कि इसके पहले एसआईटी भी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगी. राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत नृत्य गोपाल दास. (ETV Bharat) मणिराम दास छावनी में महंत कमल नयन दास ने बताया कि बैठक में नए सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार किया जाएगा. इसमें अयोध्या के कुछ संतों को शामिल किया जा सकता है. बताया कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन का समय था. उस समय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा रामालय ट्रस्ट बनाया गया था. इसके माध्यम से देश और विदेशों से भी चंदा जुटाया गया. जिसमें अयोध्या के भी संत शामिल रहे. आरोप लगाया है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है. इस कार्य में लगे लोग देशद्रोही हैं. वहीं नयन दास ने ये भी कहा कि चंपत राय निर्दोष हैं. उन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए क्या किया है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, जिन्हें हनुमान जी क्षमा नहीं करेंगे. समय आने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि "पिछली बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में स्वयं मैं और विहिप के दिनेश मौजूद रहे. इस बैठक में भी बुलाया जाएगा, तो अवश्य जाएंगे." साथ ही दास ने ये भी कहा कि जब चंपत राय का इस्तीफा आया था. उस समय बैठक में कोई भी सदस्य इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं था. हम लोगों का विचार है कि ट्रस्ट में चंपत राय रहें. इसके लिए वह बैठक में प्रस्ताव रखेंगे. वहीं उन्होंने दो अन्य सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव के विषय में कोई बात करने से इनकार कर दिया. सरकारी मंदिर नहीं, इसलिए सीईओ की कोई आवश्यकता नहीं - कमल नयन दास