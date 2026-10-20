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हरिद्वार में अखाड़ों का शस्त्र पूजन, भालों से लेकर पिस्टल और रिवॉल्वर तक पूजा, जानिए परंपरा

हरिद्वार में अखाड़ों का शस्त्र पूजन ( ETV Bharat )

महानिर्वाणी अखाड़े में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. अखाड़े में स्थापित सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के भालों को विशेष श्रद्धा के साथ पूजा गया. नागा संन्यासियों ने इन भालों को देवता के रूप में पूजते हुए परंपरा के अनुसार अनुष्ठान संपन्न किया. प्राचीन शस्त्रों के साथ आधुनिक हथियारों की पूजा भी की गई.