हरिद्वार में अखाड़ों का शस्त्र पूजन, भालों से लेकर पिस्टल और रिवॉल्वर तक पूजा, जानिए परंपरा
अखाड़ों में शस्त्र पूजन की परंपरा करीब 2500 वर्षों से चली आ रही है. विजयादशमी पर सभी अखाड़े अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 1:58 PM IST
हरिद्वार: विजयादशमी पर कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में शस्त्र पूजन की परंपरा पूरे विधि-विधान के साथ निभाई गई. अखाड़े में नागा संन्यासियों ने देवताओं के रूप में पूजे जाने वाले सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के भालों की पूजा अर्चना की. प्राचीन भालों, तलवारों के साथ ही आधुनिक पिस्टल और रिवॉल्वर का भी पूजन किया. गंगाजल और पंचामृत से शस्त्रों को स्नान कराने के बाद विधिवत पूजा अर्चना की गई. इस दौरान साधु संतों ने धर्म, राष्ट्र और सनातन परंपराओं की रक्षा का संकल्प दोहराया.
महानिर्वाणी अखाड़े में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. अखाड़े में स्थापित सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के भालों को विशेष श्रद्धा के साथ पूजा गया. नागा संन्यासियों ने इन भालों को देवता के रूप में पूजते हुए परंपरा के अनुसार अनुष्ठान संपन्न किया. प्राचीन शस्त्रों के साथ आधुनिक हथियारों की पूजा भी की गई.
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने बताया आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का अंत करके बुराइयों का अंत किया था. इसलिए आज के दिन साधु संत शस्त्रों की पूजा करते हैं.
अखाड़ों में शस्त्र पूजन की परंपरा करीब 2500 वर्षों से चली आ रही है. आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना कर नागा संन्यासियों को शास्त्र और शस्त्र, दोनों का ज्ञान दिया था. इसी परंपरा के तहत आज भी अखाड़ों में धर्म और राष्ट्र की रक्षा के संकल्प के साथ शस्त्र पूजन किया जाता है.
सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के भालों का कुंभ मेले में विशेष महत्व है. कुंभ के दौरान पेशवाई में इन भालों को आगे रखा जाता है. शाही स्नान के अवसर पर इन देवता रूपी भालों को सबसे पहले गंगा स्नान कराया जाता है. उसके बाद विधि विधान के साथ पूजा की जाती है. यह परंपरा अखाड़ों की प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और साधु संन्यासियों की परंपरा से जुड़ी हुई है.
-महंत रविंद्रपुरी, सचिव, महानिर्वाणी अखाड़ा
महंत रविंद्रपुरी ने कहा विजयादशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की थी. उन्होंने कहा जब जब भगवान ने अवतार लिया, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए. इसी भावना के साथ अखाड़ों में शस्त्र पूजन किया जाता है. साधु संतों का उद्देश्य केवल प्राचीन परंपराओं को जीवित रखना ही नहीं है, बल्कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के प्रति साधु संतों के दायित्व भी है. इसलिए समय-समय पर साधु सतों ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए मुगल जैसे आक्रांताओं के खिलाफ भी यूुद्ध लड़ा था.
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