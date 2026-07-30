महानदी जल पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच दिल्ली में बैठक, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की पहल पर विष्णु देव साय और मोहन चरण माझी की हुई चर्चा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 30, 2026 at 8:40 PM IST
रायपुर: महानदी जल बंटवारे से जुड़े मुद्दों को लेकर आज नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए बैठक आयोजित हुई. बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया.
महानदी जल पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच बैठक
बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, ''महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है. इसका जल किसानों की आजीविका, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है. छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक को किसी विवाद की निरंतरता नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखती है. दोनों राज्यों के बीच संवाद और सहयोग का जो वातावरण बना है, वह भविष्य में स्थायी एवं व्यावहारिक समाधान का मजबूत आधार बनेगा.''
महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की साझा जीवनरेखा है। यह नदी दोनों राज्यों की समृद्धि, विकास और साझी विरासत का सशक्त प्रतीक है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 30, 2026
आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल एवं ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी के साथ महानदी के बेहतर एवं दीर्घकालिक जल प्रबंधन को… pic.twitter.com/QnrHVLMhIq
छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा की सिंचाई, पेयजल तथा हीराकुंड परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं का पूरा सम्मान करती है. उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी अंचलों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा राज्य की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को भी समान संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए. दोनों राज्यों के हित एक-दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं और समाधान भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित नहीं होना चाहिए: विष्णु देव साय, सीएम
कॉमन सिस्टम डेवलप करने पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा, ''दोनों राज्यों के विशेषज्ञ उपलब्ध जल की मात्रा तथा उससे जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं. अब आवश्यकता इस बात की है कि इन तकनीकी निष्कर्षों के आधार पर भविष्य उन्मुख एवं व्यवहारिक व्यवस्था विकसित की जाए. कम वर्षा वाले सालों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए, जिससे किसी भी राज्य को कठिनाई का सामना न करना पड़े. साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी संस्थागत तंत्र विकसित किया जाए, जो समय-समय पर जल उपलब्धता, उपयोग और आवश्यकताओं की समीक्षा करता रहे.''
प्रशासनिक एवं तकनीकी स्तर पर अधिकतम विषयों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए तथा केवल नीतिगत महत्व के विषयों को ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर विचार के लिए लाया जाए. इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी: विष्णु देव साय, सीएम
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से किया अनुरोध
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल तथा केंद्रीय जल आयोग से अनुरोध किया कि वे निष्पक्ष तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने, समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने, तथा दोनों राज्यों के बीच दीर्घकालिक सहमति आधारित समझौते का प्रारूप तैयार कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं. CM ने कहा कि केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल दोनों राज्यों के बीच विश्वास को और मजबूत करेगी तथा समाधान की प्रक्रिया को गति मिलेगी.
सीएम ने पीएम और केंद्रीय गृहमंत्री को दिया धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी संघवाद और राज्यों के बीच समन्वय की भावना ने वर्षों से लंबित जटिल विषयों के समाधान के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है. CM ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में दोनों राज्य मिलकर ऐसा समाधान विकसित करेंगे, जिससे किसानों, नागरिकों, उद्योगों, पर्यावरण तथा भावी पीढ़ियों का जल भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बने.
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