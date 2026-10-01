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VIDEO EXPLAINER: 1983 से क्यों लटका है महानदी का विवाद, छत्तीसगढ़ ओडिशा में चल रही 'जल पर जंग'

रायपुर: प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से हुई लगातार बारिश से 17 जिलों के 550 से अधिक गांव और 22 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. सरकार के तरफ से राहत और बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं. बाढ़ को लेकर जिस तरह के हालात बने हैं उसमें सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं. मुख्यमंत्री साय ने सभी संबंधित कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे शीघ्र पूरा किया जाए तथा ‘आरबीसी 6-4’ के अंतर्गत पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न हो. राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत एवं सहायता के कार्य प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं. इस बाढ़ ने एक बार फिर बाढ़ के कारणों और उसे रोकने के उपाय को लेकर चर्चा को जन्म दे दिया है. पड़ोसी राज्य ओडिशा से चल रहे विवाद को लेकर ये बातें कही जाती हैं कि पानी का सही प्रबंधन नहीं होने से बाढ़ के हालात बन रहे हैं. देखिए विवाद को लेकर खास रिपोर्ट-

851 किलोमीटर लंबी महानदी का कुल क्षेत्रफल 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है. छत्तीसगढ़ में 73,214 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा में 65,845 वर्ग किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र होता है. इसके अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और एमपी में 2528 वर्ग किलोमीटर नदी का बहाव होता है. छत्तीसगढ़ में महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब हैं. ओडिशा की बात करें तो ओंग, तेल और जोंक नदी है जिसका पानी महानदी में डाला जाता है.

क्या है दोनों राज्यों का पक्ष?

महानदी जल विवाद में ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में महानदी पर कई बांध बना दिए गए हैं, जिससे नदी की धारा प्रभावित हुई है. हीराकुंड बांध में जलभराव कम हुआ है. खास तौर पर गैर मानसून सीजन में नदी पूरी तरह से सूख जाती है. महानदी के अस्तित्व पर भी संकट है. आम लोगों के साथ ही सिंचाई और उद्योगों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि हीराकुंड बांध के लिए निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक पानी का इस्तेमाल हो रहा है.

धमतरी से महानदी का उद्गम, दोनों राज्यों की लाइफलाइन

छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है. नदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है. इतनी दूरी तय करने के बाद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. महानदी का फैलाव पांच राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के बीच है. हालांकि इसका कैचमेंट एरिया 53 फीसदी छत्तीसगढ़ में और 46.5 फीसदी ओडिशा में है. लेकिन महानदी में जो पानी बहकर जाता है, उसमें ज्यादातर योगदान छत्तीसगढ़ की नदियों का है.

शिवनाथ और हसदेव से 80 से 90 फीसदी जल महानदी में जाता है. जबकि ओडिशा स्थित महानदी की सहायक नदियों का योगदान काफी कम है. यही वजह है कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है. जबकि दोनों राज्यों की खेती, उद्योग और अर्थव्यवस्था में महानदी का अहम स्थान है.

सरकार का पक्ष

सरकार के पक्ष की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम इस बात को कह रहे हैं कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और जो भी जल विवाद का मामला है उसका निपटारा कर लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी संवाद, समन्वय और सहयोग की भावना से इस विषय का सकारात्मक समाधान निकलेगा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के साथ ही पड़ोसी राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण समन्वय और सहयोग की भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है.

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का दोनों राज्यों के व्यापक हित में समाधान निकालने की दिशा में लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय जल आयोग (CWC) को लिखित रूप से आश्वस्त किया है कि दोनों प्रदेशों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा लिया गया निर्णय दोनों राज्य सरकारों को मान्य होगा.