जब 10 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी तो ये कैसा महागठबंधन? सीट बंटवारा तक स्पष्ट नहीं

BIHAR MAHAGATHBANDHAN CANDIDATES
महागठबंधन में 'महाभारत' (ETV Bharat)
Published : October 18, 2025 at 4:48 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन की एकता पर गहरी दरार दिखने लगी है. कभी एनडीए के खिलाफ मिलकर मैदान में उतरने का दावा करने वाला महागठबंधन अब आपसी संघर्ष में उलझ गया है. हालात तो ये है कि कितनी सीट पर कौन चुनाव लड़ रहा है यह स्पष्ट नहीं है.

प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर कहीं कांग्रेस और CPIML तो कहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं. इतना ही नहीं इन सीटों पर सभी उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है. अब नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि क्या दोनों दल पीछे हटने को तैयार हैं या बिहार में INDIA गठबंधन की पहली बड़ी टूट तय है.

महागठबंधन में 'महाभारत' : इंडिया गठबंधन में बिहार के जिन 10 सीटों पर यह टकराव देखने को मिल रहा है उनमें कहलगांव, लालगंज, वैशाली, बछवाड़ा, गौड़ाबौराम, राजापाकर, रोसड़ा, बिहारशरीफ, तारापुर, वारसलीगंज जैसी अहम सीटें शामिल हैं. ये सभी सीटें राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती हैं.

1. कहलगांव में 'कलह' : कहलगांव विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के दो घटक दल के प्रत्याशी आमने-सामने हैं. यहां से आरजेडी ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया है. जबकि उनके सामने कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को खड़ा किया है.

2. लालगंज की 'लड़ाई' : लालगंज सीट से आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला मैदान में हैं. उनके सामने कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा हैं. जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है.

3. लोकतंत्र की जननी वैशाली में जंग : वैशाली विधानसभा में भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए हैं. आरजेडी ने अजय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस ने वैशाली से संजीव कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है.

4. बछवाड़ा में दो-दो हाथ : बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल आमने-सामने हैं. बछवाड़ा सीट से सीपीआई ने अवधेश राय को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस ने बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश उर्फ गरीब दास को मैदान में उतारा है.

5. गौड़ाबौराम विधानसभा : दरभंगा जिले के गौड़ाबौराम सीट भी सुर्खियों में है. इस सीट से VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने छोटे भाई संतोष सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है. यहां से आरजेडी ने अफजल अली को चुनाव मैदान में उतारा है. अफजल अली के नामांकन वापस लेने की चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने खुद इसका खंडन करते हुए कहा था कि उन्हें सिंबल मिला है और वह नॉमिनेशन करने जा रहे हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

6. राजापाकर विधानसभा : वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस और सीपीआई आमने-सामने है. राजापाकर से सीपीआई ने मोहित पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रतिमा दास को अपना उम्मीदवार बनाया है. प्रतिमा दास वहां से अभी वर्तमान में विधायक भी हैं.

7. रोसड़ा विधानसभा : समस्तीपुर के रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल आमने-सामने हैं. रोसड़ा से सीपीआई ने लक्ष्मण पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है. उसी सीट से कांग्रेस ने बीके रवि को मैदान में उतारा है.

8. वारसलीगंज विधानसभा : नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा सीट पर भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल आमने-सामने हैं. वारसलीगंज से कांग्रेस ने मनटन सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि आरजेडी से अनिता देवी चुनाव लड़ रही हैं.

9. तारापुर विधानसभा की लड़ाई : तारापुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के दो घटक दल एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किए हैं. आरजेडी से अरुण शाह और वीआईपी से सकलदेव बिंद एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं.

10. बिहारशरीफ विधानसभा : बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और सीपीआई आमने-सामने है. बिहार शरीफ विधानसभा से सीपीआई के शिवकुमार यादव और कांग्रेस के उमेर खान ने अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. दोनों नेता महागठबंधन के घटक दलों से ताल्लुक रखते हैं.

राहुल और तेजस्वी की बढ़ती दूरी : कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस तनातनी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं. वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि राहुल गांधी बिहार में पार्टी की मजबूती के लिए ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव का मानना है कि कांग्रेस का वोट बैंक अब तक कमजोर है और आरजेडी ही गठबंधन की असली ताकत है.

वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय (ETV Bharat)

''दिलचस्प यह है कि कोर्ट में उपस्थित होने के लिए लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे. चर्चा है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने के लिए तैयार थे लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई. इसके बाद देर रात तेजस्वी यादव पटना पहुंचे थे और लालू प्रसाद ने जिन लोगों को सिंबल दिया था उसे वापस भी लेने की चर्चा हुई थी."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

'टूट की कगार पर है महागठबंधन' : फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही यह कह रहे हैं कि 'गठबंधन कायम है', लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है. वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि दोनों दलों के इस रुख से यह साफ है कि गठबंधन के भीतर भरोसे की डोर कमजोर पड़ चुकी है.

"10 सीटों पर आमने-सामने उम्मीदवारों का होना कोई छोटा संकेत नहीं है. अगर नाम वापसी की अंतिम तिथि तक दोनों दलों में सहमति नहीं बनती है, तो यह साफ हो जाएगा कि बिहार में INDIA गठबंधन आधिकारिक रूप से दरार की ओर बढ़ चुका है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा नहीं : इंडिया गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. गठबंधन में 6 दल हैं. पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन 17 अक्टूबर था. बिना सीट शेयरिंग की घोषणा के ही फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर 125 प्रत्याशियों ने नामांकन किया.

जिन121 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, उसमें राजद ने 72 सीट पर, कांग्रेस ने 24 सीट पर, CPIML ने 14 सीट पर, वीआईपी ने 6 सीट पर और आईआईपी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं.

राहुल गांधी और लालू यादव (ETV Bharat)

राजद ने 100 से अधिक सिंबल बांटे : राष्ट्रीय जनता दल 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगा. पार्टी 100 से अधिक सीटों पर अपना सिंबल भी बांट चुकी है. हालांकि गठबंधन में वह पहला दल हैं जिसने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं किया है.

लोकसभा में 'एकता' और अब 'अलगाव' : वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी ने INDIA गठबंधन के बैनर तले एकजुट होकर चुनाव लड़ा था. उस वक्त विपक्षी दलों ने भाजपा को कड़ी टक्कर देने की रणनीति बनाई थी. हालांकि, बिहार की 40 में से सिर्फ 9 सीटों पर ही INDIA गठबंधन को जीत मिली थी, जिनमें से 4 सीट आरजेडी, 3 सीट कांग्रेस, 2 सीट CPIML के खाते में आई थीं.

पूर्णिया की सीट पर भी उस समय इंडिया गठबंधन में विवाद सामने आया था. यही कारण था कि पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और वह निर्दलीय चुनाव जीते. लेकिन उस समय से ही दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर तनाव की स्थिति बन गई थी. राष्ट्रीय जनता दल को यह उम्मीद थी कि लोकसभा में वह कांग्रेस को मदद कर रहे हैं तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस राजद की मदद में खड़ी रहेगी.

वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय (ETV Bharat)

"वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से राहुल गांधी की भूमिका रही और कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़-चढ़कर हिस्सा लिए उसके बाद कांग्रेस को लगा कि बिहार में खोई हुई जमीन उन्हें वापस मिल सकती है. यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में 2020 के फार्मूले को लेकर अड़ गई. कांग्रेस पार्टी 2025 के बहाने 2029 लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है. 29 के लिए अभी से कांग्रेस अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है."- अरुण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस-वाम-VIP ने जारी की सूची : नामांकन प्रक्रिया की आखिरी दिन से एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है. कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में 49 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में पहले चरण एवं दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. भाकपा माले ने भी 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. जिन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

'सीट शेयरिंग पर अटका था फॉर्मूला' : वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का कहना है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर महीनों से बातचीत चल रही थी. हमलोगों को जो जानकारी थी उसके अनुसार आरजेडी 130 से 135 सीटों पर, कांग्रेस 70 पर VIP 35 सीट और वामदल 35 सीट को लेकर अड़ी थी. लेकिन कांग्रेस ने मांग की कि कम से कम 65 सीटों पर उसे मौका मिले, क्योंकि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

"तेजस्वी यादव इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए और कहा कि वास्तविक स्थिति के हिसाब से कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं दी जा सकती जितनी वह मांग रही है. यही विवाद अब 10 सीटों पर खुले टकराव के रूप में सामने आया है."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार

