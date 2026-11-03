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महादेव सट्टा एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पहुंचा रायपुर, बुधवार को सीबीआई कोर्ट में पेशी, रॉयल पुलिस ऑफ ओमान ने किया था गिरफ्तार

रायपुर: महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम मंगलवार को दिल्ली से लेकर रायपुर पहुंची. सौरभ चंद्राकर को बुधवार को सीबीआई की टीम सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी. रविवार को सीबीआई ने ओमान से सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया था. दिल्ली के कोर्ट में सोमवार को सौरभ चंद्राकर को पेश किया गया था.

सीबीआई को 2 दिनों कि ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से सौरभ चंद्राकर की मिली है. प्रत्यर्पण के बाद सौरभ चंद्राकर को रविवार को खाड़ी देश ओमान से भारत लाया गया था. सीबीआई के मुताबिक महादेव सट्टा एप नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार चल रहा था. साल 2023 से सौरभ चंद्राकर जांच से बचने के लिए दुबई में रह रहा था. उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था. करीब 116 दिन के बाद सीबीआई को ये बड़ी सफलता मिली है. आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल करे UAE से ओमान पहुंचा था.

सौरभ चंद्राकर को दिल्ली लाया (ETV Bharat)

ओमान की रॉयल पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया

रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई और ईडी ने भारत सरकार के जरिए ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा. इसके साथ ही ओमान पुलिस को गड़बड़ी से जुड़े सारे सबूत भी सौंपे गए. भारत सरकार की एजेंसी, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली. इसके बाद सीबीआई की टीम ओमान की राजधानी मस्कट पहुंची. ओमान की जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को भारत लाया गया.

बुधवार को सीबीआई कोर्ट में होगी पेशी (ETV Bharat)

रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हुई गिरफ्तारी

जांच कर रही सीबीआई के मुताबिक, ''सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे खोजकर हिरासत में लिया था. इसके बाद सीबीआई और ईडी ने ओमान सरकार के समक्ष औपचारिक प्रत्यर्पण प्रस्ताव प्रस्तुत किए. भारतीय एजेंसियों ने आरोपी के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्य भी वहां के अधिकारियों के साथ साझा किए. भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों, इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो और ओमान के संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हुई. इसके पश्चात सीबीआई की विशेष टीम ओमान पहुंची. सौरभ चंद्राकर को रविवार को भारत लेकर आई.''

महादेव सट्टा एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पहुंचा रायपुर (ETV Bharat)

ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट चलाता था चंद्राकर

जांच एजेंसी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी. जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क भारत से बाहर संचालित होने वाले बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट में शामिल था. इस नेटवर्क के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेल और अन्य आयोजनों पर अवैध सट्टेबाजी कराई जाती थी. इसके लिए देशभर में फ्रेंचाइजी पैनल और शाखाओं का नेटवर्क फैलाया गया था. जिसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं को जोड़ा जाता और उनसे सट्टे की रकम एकत्र की जाती थी.