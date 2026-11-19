महादेव सट्टा ऐप केस: सौरभ चंद्राकर को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया जेल
कोर्ट में 2 दिसंबर को होगी सौरभ चंद्राकर की अगली पेशी. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 6:40 PM IST
रायपुर: महादेव सट्टा ऐप केस में प्रमोटर और किंगपिन रहे सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को रायपुर के ईडी कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पर जेल भेज दिया है. सौरभ चंद्राकर की कोर्ट में अगली पेशी 2 दिसंबर को होगी. सौरभ चंद्राकर पर महादेव सट्टा एप के माध्यम से 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप है.
सौरभ चंद्राकर 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में गया जेल
महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ने ओमान से गिरफ्तार कर 1 नवंबर को भारत लेकर आई थी. 2 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली के कोर्ट में सौरभ चंद्राकर को पेश किया था. जहां से दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर सौरभ चंद्राकर को 3 नवंबर को रायपुर लाया गया. 4 नवंबर को रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई को कस्टोडियल रिमांड दी थी, जो 12 नवंबर को समाप्त हो चुकी थी.
इससे पहले 12 नवंबर को हुई थी कोर्ट में पेशी
12 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक के लिए ज्यूडिशयल कस्टडी में जेल भेज दिया था. जिसके बाद ईडी ने ईडी कोर्ट में सौरभ चंद्राकर को जेल से प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन वारंट एप्लीकेशन लगाया. 13 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से ईडी के द्वारा सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करने के साथ ही 7 दिनों की कोर्ट से कस्टोडियल रिमांड की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था.
महादेव बेटिंग एप का सौरभ चंद्राकर किंगपिन था. उसको ईडी के एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट पर भारत लाया गया. ईडी ने कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट एप्लीकेशन पेश किया. क्योंकि उसको भारत सीबीआई लेकर आई थी. सीबीआई नोडल एजेंसी है जो इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं. उनके भी दो मामले दर्ज हैं. ईडी ने ईडी कोर्ट में एक प्रोडक्शन वारंट एप्लीकेशन लगाया था, उसको प्रोड्यूस किया गया है: सौरभ कुमार पाण्डेय, ईडी के अधिवक्ता
7 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेशी: ईडी के वकील
ईडी के अधिवक्ता ने बताया कि पूछताछ करने के लिए ईडी ने 7 दिनों कि कस्टोडियल रिमांड मांगी थी. 7 दिनों की सौरभ चंद्राकर की कस्टोडियल रिमांड में बहुत सारा रोल उसका खुद का था. इसके अलावा हमने जो प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट कोर्ट में पेश की थी, उससे रिलेटेड जिन-जिन लोगों ने उसके खिलाफ बयान दिए थे, उससे रिलेटेड अन्य चीजें या मटेरियल के संबंध में उससे पूछताछ की गई. सौरभ चंद्राकर से 7 दिनों तक पूछताछ होने के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया गया.
'बचे हुए दिन की कस्टोडियल रिमांड की कर सकती है मांग'
ईडी के अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट से 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे जाने की रिक्वेस्ट की है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. अब अगर फरदर इन्वेस्टिगेशन चलेगा और रिक्वायरमेंट होगी तो ईडी आने वाले समय में फिर से कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर जो बचे हुए दिन की कस्टोडियल रिमांड है, उसको लेने के लिए कोर्ट से प्रेयर करेगी.
महादेव बेटिंग ऐप मामला, CBI ने 6 राज्यों की 33 जगहों पर की छापेमारी
महादेव बेटिंग ऐप मामले में CBI ने 6 राज्यों की 33 जगहों पर छापेमारी की
महादेव सट्टा ऐप केस: ईडी कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट भेजा गया जेल, शुक्रवार को सौरभ चंद्राकर की ईडी कोर्ट में पेशी