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महादेव सट्टा ऐप केस: सौरभ चंद्राकर को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया जेल

महादेव सट्टा ऐप केस ( ETV Bharat )

रायपुर: महादेव सट्टा ऐप केस में प्रमोटर और किंगपिन रहे सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को रायपुर के ईडी कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पर जेल भेज दिया है. सौरभ चंद्राकर की कोर्ट में अगली पेशी 2 दिसंबर को होगी. सौरभ चंद्राकर पर महादेव सट्टा एप के माध्यम से 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप है.





सौरभ चंद्राकर 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में गया जेल महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ने ओमान से गिरफ्तार कर 1 नवंबर को भारत लेकर आई थी. 2 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली के कोर्ट में सौरभ चंद्राकर को पेश किया था. जहां से दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर सौरभ चंद्राकर को 3 नवंबर को रायपुर लाया गया. 4 नवंबर को रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई को कस्टोडियल रिमांड दी थी, जो 12 नवंबर को समाप्त हो चुकी थी.