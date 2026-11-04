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महादेव सट्टा ऐप केस: प्रमोटर और किंगपिन सौरभ चंद्राकर रायपुर CBI कोर्ट में पेश, 6000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप

प्रमोटर और किंगपिन सौरभ चंद्राकर रायपुर CBI कोर्ट में पेश ( ETV Bharat )

रायपुर: ऑनलाइन बेटिंग ऐप 'महादेव सट्टा एप' के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को आज रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. मंगलवार को महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को दिल्ली से सीबीआई की टीम रायपुर लेकर पहुंची थी. महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर 6000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी किए जाने का आरोप है. लंबे वक्त से सौरभ चंद्रकार की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी थी.

महादेव सट्टा ऐप किंगपिन सौरभ चंद्राकर कोर्ट में पेश प्रत्यर्पण के बाद सौरभ चंद्राकर को रविवार को खाड़ी देश ओमान से भारत लाया गया था. सीबीआई के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार चल रहा था. साल 2023 से सौरभ चंद्राकर जांच से बचने के लिए दुबई में रह रहा था. उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था. आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर UAE से ओमान आया था, जहां से उसे पकड़ा गया.