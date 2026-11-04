महादेव सट्टा ऐप केस: प्रमोटर और किंगपिन सौरभ चंद्राकर रायपुर CBI कोर्ट में पेश, 6000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप
सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी ओमान से हुई है. दिल्ली से कल देर शाम चंद्राकर को रायपुर लाया गया था. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 1:22 PM IST
रायपुर: ऑनलाइन बेटिंग ऐप 'महादेव सट्टा एप' के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को आज रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. मंगलवार को महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को दिल्ली से सीबीआई की टीम रायपुर लेकर पहुंची थी. महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर 6000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी किए जाने का आरोप है. लंबे वक्त से सौरभ चंद्रकार की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी थी.
महादेव सट्टा ऐप किंगपिन सौरभ चंद्राकर कोर्ट में पेश
प्रत्यर्पण के बाद सौरभ चंद्राकर को रविवार को खाड़ी देश ओमान से भारत लाया गया था. सीबीआई के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार चल रहा था. साल 2023 से सौरभ चंद्राकर जांच से बचने के लिए दुबई में रह रहा था. उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था. आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर UAE से ओमान आया था, जहां से उसे पकड़ा गया.
ओमान की रॉयल पुलिस ने किया गिरफ्तार
रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया. इसके बाद सीबीआई और ईडी ने भारत सरकार के जरिए ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा. इसके साथ ही ओमान पुलिस को गड़बड़ी से जुड़े सारे सबूत भी सौंपे. भारत सरकार की एजेंसी, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली. सीबीआई की टीम ओमान की राजधानी मस्कट पहुंची, जहां ओमान की जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को भारत लाया गया, दिल्ली लाने के बाद चंद्राकर को मंगलवार को रायपुर लाया गया और आज कोर्ट में उसकी पेशी चल रही है.
रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हुई गिरफ्तारी
जांच कर रही सीबीआई के मुताबिक, ''सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे खोजकर हिरासत में लिया था. इसके बाद सीबीआई और ईडी ने ओमान सरकार के समक्ष औपचारिक प्रत्यर्पण प्रस्ताव प्रस्तुत किए. भारतीय एजेंसियों ने आरोपी के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्य भी वहां के अधिकारियों के साथ साझा किए. भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों, इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो और ओमान के संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हुई. इसके पश्चात सीबीआई की विशेष टीम ओमान पहुंची. सौरभ चंद्राकर को रविवार को भारत लेकर आई.''
ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट चलाता था चंद्राकर
जांच एजेंसी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन ऐप से जुड़े मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी. जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क भारत से बाहर संचालित होने वाले बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट में शामिल था. इस नेटवर्क के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेल और अन्य आयोजनों पर अवैध सट्टेबाजी कराई जाती थी. इसके लिए देशभर में फ्रेंचाइजी पैनल और शाखाओं का नेटवर्क फैलाया गया था. जिसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं को जोड़ा जाता और उनसे सट्टे की रकम एकत्र की जाती थी.
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