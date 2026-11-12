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महादेव सट्टा ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई कोर्ट ने 19 नवंबर तक ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा

महादेव सट्टा ऐप केस ( ETV Bharat )

रायपुर: महादेव सट्टा ऐप केस में सौरभ चंद्राकर की स्पेशल कोर्ट (सीबीआई) में पेशी हुई. 8 दिनों की ज्यूडिशियल रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में सीबीआई की टीम सौरभ चंद्राकर को लेकर पहुंची. सौरभ चंद्राकर से दिल्ली के हेडक्वार्टर में सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी. पिछली बार सीबीआई की टीम ने सौरभ चंद्राकर की रिमांड कोर्ट से 10 दिनों की मांगी गई थी जिसपर कोर्ट ने 8 दिनों की रिमांड दी थी.

महादेव सट्टा ऐप केस सौरभ चंद्राकर की 8 दिनों की रिमांड मिलने पर ईडी के वकील सौरभ कुमार पाण्डेय ने कहा, '' सौरभ चंद्राकर महादेव बेटिंग ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में आरोपी बनाया गया है. साल 2023 में उसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट, PMLA रायपुर में ईडी की अर्जी पर एक गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था. वारंट जारी होने के बाद इंटरपोल की मदद से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ. सौरभ चंद्राकर दुबई में था जिसके बाद दुबई सरकार को ईडी के द्वारा प्रत्यर्पण (Extradition) की रिक्वेस्ट भेजी गई. बाद में सौरभ चंद्राकर ओमान चला गया. जिसके बाद ईडी ने ओमान को भी प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट भेजी.''