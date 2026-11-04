महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप केस: CBI को मिली सौरभ चंद्राकर की 8 दिनों की रिमांड, दिल्ली हेडक्वार्टर में होगी पूछताछ
कोर्ट में सीबीआई ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन अदालत ने सिर्फ 8 दिनों की रिमांड मंजूर की. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 3:19 PM IST
रायपुर: महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप केस में किंगपिन सौरभ चंद्राकर को आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. घंटों चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 8 दिनों की रिमांड जांच टीम को दी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो के हेड क्वार्टर में अब सौरभ चंद्राकर से पूछताछ की जाएगी. सौरभ चंद्राकर से सीबीआई की टीम 6000 करोड़ के हेराफेरी का मामले में पूछताछ करेगी. इससे पहले आज दोपहर को सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. पेश के वक्त कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा.
सीबीआई को मिली 8 दिनों की रिमांड
अदालत में सीबीआई ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 8 दिनों की रिमांड ही दी. रिमांड मिलने के बाद अब सीबीआई हेड क्वार्टर दिल्ली में उससे पूछताछ की जाएगी. आपको बता दें, प्रत्यर्पण के बाद सौरभ चंद्राकर को रविवार को खाड़ी देश ओमान से भारत लाया गया था. सीबीआई के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार चल रहा था. साल 2023 से सौरभ चंद्राकर जांच से बचने के लिए दुबई में रह रहा था. उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था. आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर UAE से ओमान आया था, जहां से उसे पकड़ा गया.
खाड़ी देश में हुई थी गिरफ्तार
सीबीआई और ईडी ने भारत सरकार के जरिए ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा. इसके साथ ही ओमान पुलिस को गड़बड़ी से जुड़े सारे सबूत भी सौंपे. भारत सरकार की एजेंसी, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली. जांच कर रही सीबीआई के मुताबिक, ''सौरभ चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे खोजकर हिरासत में लिया था. इसके बाद सीबीआई और ईडी ने ओमान सरकार के समक्ष औपचारिक प्रत्यर्पण प्रस्ताव प्रस्तुत किए. भारतीय एजेंसियों ने आरोपी के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्य भी वहां के अधिकारियों के साथ साझा किए. भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों, इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो और ओमान के संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हुई. इसके पश्चात सीबीआई की विशेष टीम ओमान पहुंची. सौरभ चंद्राकर को रविवार को भारत लेकर आई.''