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महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप केस: CBI को मिली सौरभ चंद्राकर की 8 दिनों की रिमांड, दिल्ली हेडक्वार्टर में होगी पूछताछ

दिल्ली हेडक्वार्टर में होगी पूछताछ ( ETV Bharat )

रायपुर: महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप केस में किंगपिन सौरभ चंद्राकर को आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. घंटों चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 8 दिनों की रिमांड जांच टीम को दी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो के हेड क्वार्टर में अब सौरभ चंद्राकर से पूछताछ की जाएगी. सौरभ चंद्राकर से सीबीआई की टीम 6000 करोड़ के हेराफेरी का मामले में पूछताछ करेगी. इससे पहले आज दोपहर को सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. पेश के वक्त कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा.

सीबीआई को मिली 8 दिनों की रिमांड अदालत में सीबीआई ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 8 दिनों की रिमांड ही दी. रिमांड मिलने के बाद अब सीबीआई हेड क्वार्टर दिल्ली में उससे पूछताछ की जाएगी. आपको बता दें, प्रत्यर्पण के बाद सौरभ चंद्राकर को रविवार को खाड़ी देश ओमान से भारत लाया गया था. सीबीआई के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार चल रहा था. साल 2023 से सौरभ चंद्राकर जांच से बचने के लिए दुबई में रह रहा था. उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था. आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर UAE से ओमान आया था, जहां से उसे पकड़ा गया.