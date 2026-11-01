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Mahadev Betting App: मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाया गया, सोमवार को रायपुर कोर्ट में होगी पेशी!

महादेव ऐप के गैर-कानूनी बेटिंग सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को CBI ओमान से भारत लेकर आई. ( @CBI )

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर, महादेव ऐप (Mahadev App) अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल की है. ओमान भेजी गई सीबीआई की एक विशेष टीम उसे अपने साथ भारत वापस ले आई है. अब सोमवार को उसे रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा.

सौरभ चंद्राकर सीबीआई के दो मामलों में वांछित है, जिनमें पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. वह ईडी के एक मामले में भी आरोपी है. यह प्रत्यर्पण उन भगोड़ों को वापस लाने के भारत के लगातार प्रयासों में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो विदेशों से भारतीय नागरिकों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क चलाते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी.