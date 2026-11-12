महादेव सट्टा ऐप केस: ईडी कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट भेजा गया जेल, शुक्रवार को सौरभ चंद्राकर की ईडी कोर्ट में पेशी
कल महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सुबह 11:00 ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 10:54 PM IST
रायपुर: महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ने दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर के सीबीआई कोर्ट में 4 नवंबर को पेश किया था. जिसके बाद कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई को कस्टोडियल रिमांड मंजूर की थी, जो गुरुवार को समाप्त हो चुकी है. गुरुवार को कोर्ट में पेश करने के बाद रायपुर के सीबीआई कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है.
महादेव सट्टा ऐप केस
गुरुवार की दोपहर बाद ईडी ने ईडी कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया था, जिसे मंजूर करते हुए प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया गया है. प्रोडक्शन वारंट गुरुवार को सेंट्रल जेल रायपुर पहुंच गया है. शुक्रवार 13 नवंबर को महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सुबह 11:00 ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा. ईडी के अधिवक्ता सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया कि "सीबीआई की टीम ने 1 नवंबर को ओमान से सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करके दिल्ली लाई थी. उसके बाद 2 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया था. जहां से सीबीआई को 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली थी."
ईडी कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट भेजा गया जेल
अधिवक्ता ने बताया, ''ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद सीबीआई 4 नवंबर को रायपुर के सीबीआई कोर्ट में सौरभ चंद्राकर को पेश किया था. सीबीआई कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई को कस्टोडियल रिमांड दी थी, जो गुरुवार को समाप्त हो गई. उसके बाद ईडी के द्वारा कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए प्रोडक्शन वारंट रायपुर के सेंट्रल जेल भेज दिया है. 13 नवंबर यानि शुक्रवार को ईडी कोर्ट में सुबह 11:00 सौरभ चंद्राकर को पेश किया जाएगा. आगे की कार्यवाही ईडी कोर्ट के अनुसार होगी."
शुक्रवार को सौरभ चंद्राकर की ईडी कोर्ट में पेशी
जानकारी के मुताबिक रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. इसके बाद सीबीआई और ईडी ने भारत सरकार के जरिए ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा. इसके साथ ही सबूत भी सौंपे गए. भारत सरकार की एजेंसी इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली है. इसके बाद सीबीआई की टीम मस्कट पहुंची. 1 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को भारत लाया गया था.