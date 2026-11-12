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महादेव सट्टा ऐप केस: ईडी कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट भेजा गया जेल, शुक्रवार को सौरभ चंद्राकर की ईडी कोर्ट में पेशी

महादेव सट्टा ऐप केस ( ETV BHARAT )

रायपुर: महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ने दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर के सीबीआई कोर्ट में 4 नवंबर को पेश किया था. जिसके बाद कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई को कस्टोडियल रिमांड मंजूर की थी, जो गुरुवार को समाप्त हो चुकी है. गुरुवार को कोर्ट में पेश करने के बाद रायपुर के सीबीआई कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है.

महादेव सट्टा ऐप केस गुरुवार की दोपहर बाद ईडी ने ईडी कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया था, जिसे मंजूर करते हुए प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया गया है. प्रोडक्शन वारंट गुरुवार को सेंट्रल जेल रायपुर पहुंच गया है. शुक्रवार 13 नवंबर को महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सुबह 11:00 ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा. ईडी के अधिवक्ता सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया कि "सीबीआई की टीम ने 1 नवंबर को ओमान से सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करके दिल्ली लाई थी. उसके बाद 2 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया था. जहां से सीबीआई को 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली थी."