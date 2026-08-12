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Explainer : बिहार में 5.74 महादलित परिवारों के पास शौचालय नहीं? ODF प्लस गांव के दावों की देखें हकीकत

सरकारी दावों के उलट 'ओडीएफ प्लस' बिहार की महादलित बस्ती में लोग खुले में शौच को मजबूर क्यों हैं? पढ़ें रिपोर्ट- कृष्णनंदन

ODF प्लस गांव के दावों की देखें हकीकत
ODF प्लस गांव के दावों की देखें हकीकत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 8:24 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 8:29 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर फुलवारी शरीफ प्रखंड की कुरकुरी पंचायत का गांव ढिबरा सरकारी रिकॉर्ड में 'ओडीएफ प्लस' घोषित है. गांव में प्रवेश करते ही इसका बोर्ड भी दिखाई देता है. लेकिन इसी बोर्ड से महज 20 मीटर की दूरी पर मौजूद महादलित बस्ती सरकारी दावों की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. करीब 95 परिवारों वाली इस बस्ती में 1000 से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में शौचालय नहीं है. पूरी बस्ती के लिए एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है.

सरकारी दावों से उलट है ढिबरा गांव की तस्वीर : जिस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य खुले में शौच की मजबूरी खत्म करना था, उसी बस्ती के लोग आज भी सुबह अंधेरा रहते खेतों और खुले मैदानों की ओर जाने को मजबूर हैं. गांव के प्रवेश पर लगा 'ओडीएफ प्लस' का बोर्ड और बस्ती की स्थिति एक-दूसरे के बिल्कुल उलट नजर आती है. सवाल यह है कि जब गांव 'ओडीएफ प्लस' है तो उसी गांव की इतनी बड़ी आबादी शौचालय की सुविधा से कैसे वंचित है?

देखें ग्राउंड रिपोर्ट- (ETV Bharat)

सुबह सूरज निकलने से पहले शौच के लिए निकलती हैं महिलाएं : बस्ती की महिलाओं ने बताया कि शौच के लिए उन्हें सूर्योदय से पहले घर से निकलना पड़ता है. आशा देवी के मुताबिक दिन निकलने के बाद खुले में शौच के लिए जाना खासकर महिलाओं और जवान लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाता है. बस्ती गैरमजरूआ जमीन पर बसी है. ज्यादातर परिवारों के पास एक कमरे का छोटा सा घर है, जिसमें कई लोग रहते हैं. ऐसे में उनके सामने सवाल है कि शौचालय बनवाएं तो घर में रहने की जगह कहां बचेगी.

बरसात में खुले में शौच बना जान का खतरा : बारिश के मौसम में खुले में शौच की मजबूरी सिर्फ असुविधा और शर्मिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि जान का खतरा भी बन गई है. चंद्रशिला देवी ने बताया कि बीते करीब एक महीने में शौच के दौरान चार लोगों को सांप काट चुका है. इनमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई. शाम या अंधेरे में बाहर जाने वाली महिलाओं को टॉर्च लेकर चलना पड़ता है और लगातार नजर रखनी पड़ती है कि कोई सांप, जहरीला कीड़ा या दूसरा खतरा आसपास न हो.

सम्मान से जीना चाहती हैं महिलाएं : चंद्रशिला देवी का कहना है कि -''मैं भी सम्मान के साथ जीना चाहती हूं. अगर घर में शौचालय हो तो दूसरों की निगरानी में खुले में नहीं जाना पड़ेगा. लेकिन मेरा पास शौचालय बनाने के लिए जमीन नहीं है और न ही निर्माण का खर्च उठाने का पैसा. हम जैसे परिवारों के लिए शौचालय निर्माण की समस्या बस्ती में सबसे बड़ी बाधा है.''

बोर्ड लगने से हो गया 'ODF प्लस' ?
बोर्ड लगने से हो गया 'ODF प्लस' ? (ETV Bharat)

'दिन में शौच की जरूरत पर होती है मुश्किल' : विमला देवी ने बताया कि- ''बस्ती में 80 से अधिक घर हैं और किसी के घर में शौचालय नहीं है. सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है. परिवार में अगर जवान बेटी या बहू को दिन में शौच जाना पड़े तो घर की दूसरी महिलाओं को उसके साथ जाना पड़ता है. खुले मैदान में शौच के दौरान लगातार यह डर बना रहता है कि कोई व्यक्ति, जानवर या जहरीला जीव आसपास न आ जाए.''

30-40 साल से जमीन मिलने का इंतजार : बुजुर्ग मीना देवी ने कहा कि- ''करीब 30-40 साल से परिवार जमीन मिलने का इंतजार कर रहे हैं. हर चुनाव में प्रत्याशी कुछ डिसमिल जमीन दिलाने और घर बनाने का वादा करते हैं. मुखिया के चुनाव के दौरान शौचालय बनवाने का आश्वासन भी मिलता है, लेकिन चुनाव के बाद लोगों से अपने पैसे से शौचालय बनाने और बाद में राशि मिलने की बात कही जाती है. सवाल है कि अगर पैसे होते तो वे शौचालय के लिए इतने वर्षों तक इंतजार क्यों करते?''

शौचालय बनाएं तो रहें कहां? : इंटरमीडिएट करने वाली बस्ती की छात्रा सीमा कुमारी ने बताया कि- ''यहां कई परिवारों के एक कमरे के घर में 6 से 8 लोग तक रहते हैं. घर में शौचालय बनाने के लिए जगह ही नहीं है. बस्ती में सामुदायिक भवन तो है, लेकिन वहां भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है. कम से कम एक सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए तो महिलाओं और लड़कियों को काफी राहत मिल सकती है.''

दिन में जरूरत लगे तो शौच रोककर शाम का इंतजार : सीमा कुमारी के मुताबिक दिन में अगर कोई महिला घर में अकेली है और उसे शौच की जरूरत महसूस होती है तो वह कई बार उसे रोककर शाम होने का इंतजार करती है. दिन के उजाले में अकेले खुले में जाना सुरक्षित नहीं लगता. यह स्थिति महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा—तीनों से जुड़ा गंभीर सवाल है.

ढिबरा सरकारी रिकॉर्ड में 'ओडीएफ प्लस'
ढिबरा सरकारी रिकॉर्ड में 'ओडीएफ प्लस' (ETV Bharat)

ODF प्लस का बोर्ड लेकिन समस्या जस की तस : ग्रामीण जंगल मांझी ने बताया कि जब बस्ती के पास ओडीएफ प्लस का बोर्ड लगाया गया तो लोगों को लगा कि अब शायद शौचालय निर्माण का काम शुरू होगा. लेकिन बाद में पता चला कि बोर्ड गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने का संकेत है. उनका आरोप है कि बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन बस्ती में शौचालय की सुविधा नहीं पहुंची.

बिना काम के ODF प्लस घोषित करने का आरोप : डोमन पासवान ने आरोप लगाया कि सरकारी योजना के नाम पर राशि उठाकर पूरे क्षेत्र को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया गया, जबकि जमीनी स्थिति की जांच नहीं हुई. उनका कहना है कि अगर अधिकारी मौके पर आकर जांच करते तो बस्ती के लोग बताते कि यहां एक भी घर में शौचालय नहीं है और सार्वजनिक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है.

नल-जल से पानी आया लेकिन पुराने चापाकल बदहाल : बस्ती में हर घर नल-जल योजना के तहत सुबह और शाम पानी मिलने की बात ग्रामीणों ने बताई. फिलहाल इसी पानी का इस्तेमाल पीने और घरेलू जरूरतों के लिए किया जा रहा है. हालांकि पुराने हैंडपंप खराब पड़े हैं और लंबे समय से उनकी मरम्मत नहीं हुई है. बस्ती के दो कुएं भी गंदगी से भरे हैं. ग्रामीणों के मुताबिक पहले कुओं की नियमित सफाई होती थी, लेकिन अब लंबे समय से सफाई नहीं हुई.

ढिबरा की कहानी सिर्फ एक बस्ती की नहीं : ढिबरा गांव की तस्वीर बिहार के हजारों महादलित टोलों की स्थिति का उदाहरण हो सकती है. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सर्वे के अनुसार राज्य के 43,784 महादलित टोलों में 5,74,057 परिवार ऐसे मिले, जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं. इनमें 1,60,125 से अधिक परिवार भूमिहीन हैं. यानी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके सामने शौचालय निर्माण के लिए जमीन की समस्या भी है.

'ओडीएफ प्लस' गांव में महिलाओं को शौच जाने की दिक्कत!
'ओडीएफ प्लस' गांव में महिलाओं को शौच जाने की दिक्कत! (ETV Bharat)

पात्र परिवारों में अब तक सिर्फ 21.6 प्रतिशत शौचालय निर्माण : सर्वे में जमीन की उपलब्धता के आधार पर 4,26,328 परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए पात्र माना गया है. इनके लिए लक्ष्य तय किया गया, लेकिन अब तक महज 21.6 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण पूरा हुआ है. आंकड़ों के मुताबिक 88,171 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 50,603 शौचालय निर्माण के लिए चिन्हित किए गए हैं. इससे साफ है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी बड़े स्तर पर काम बाकी है.

बिहार में सबसे ज्यादा शौचालय विहीन परिवार : आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम चंपारण में 28,826, दरभंगा में 27,783, मधुबनी में 22,256, पूर्वी चंपारण में 25,995, गया में 21,221, पटना में 20,025, भोजपुर में 19,262 और मधेपुरा में 18,373 परिवारों के पास शौचालय नहीं है. समस्तीपुर में 17,039 परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं.

बिहार के ये जिले भी शौचालय निर्माण में पिछड़े : अरवल में 12,100, बांका में 10,902, अररिया में 13,397, जमुई में 8,977, पूर्णिया में 12,091 और कटिहार में 13,151 परिवार शौचालयविहीन हैं. सीतामढ़ी में 7,811, बक्सर में 6,379, मुजफ्फरपुर में 7,734, औरंगाबाद में 9,876, शिवहर में 3,962, खगड़िया में 4,455 और जहानाबाद में 5,124 परिवारों के पास शौचालय नहीं है.

इन शहरों में भी हजारों परिवार सुविधा से दूर : सीवान में 10,157, सुपौल में 6,266, नवादा में 6,432, मुंगेर में 4,775 और नालंदा में 4,604 परिवार शौचालय से वंचित हैं. कैमूर में 3,395, सहरसा में 4,028, भागलपुर में 4,933, लखीसराय में 5,296, बेगूसराय में 3,998 और रोहतास में 3,650 परिवार शौचालयविहीन बताए गए हैं. गोपालगंज में 5,611, वैशाली में 8,793, किशनगंज में 2,230, सारण में 16,685 और शेखपुरा में 1,258 परिवार भी इस सूची में हैं.

कागजों पर ODF प्लस गांव
कागजों पर ODF प्लस गांव? (ETV Bharat)

सवालों के घेरे में शौचालय निर्माण की रफ्तार : समस्या सिर्फ शौचालयविहीन परिवारों की संख्या तक सीमित नहीं है. निर्माण की गति भी चिंता बढ़ा रही है. मधेपुरा में लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 6.5 प्रतिशत शौचालय निर्माण पूरा हुआ है. अरवल में 7.4 प्रतिशत, बांका में 7.6 प्रतिशत, अररिया में 8.8 प्रतिशत और भोजपुर में सिर्फ 9.2 प्रतिशत निर्माण पूरा हुआ है. जमुई, पूर्णिया, मधुबनी, कटिहार, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जैसे जिलों में भी निर्माण 20 प्रतिशत से कम रहने की बात सामने आई है.

सरकार ने धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सामने आए आंकड़ों के बाद सरकार ने शौचालय निर्माण की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई है. संबंधित विभागों को तेजी से सर्वे पूरा करने और पात्र लाभुकों को योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं. खासकर भूमिहीन परिवारों की समस्या का समाधान करना चुनौती बना हुआ है.

क्या है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और ODF प्लस? : स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी. ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मूल उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा खत्म करना और हर परिवार तक शौचालय की सुविधा पहुंचाना था. बाद में अभियान को ओडीएफ से आगे बढ़ाकर ओडीएफ प्लस किया गया, जिसमें ठोस और तरल कचरा प्रबंधन तथा गांवों में स्थायी स्वच्छता व्यवस्था पर जोर दिया गया.

बोर्ड लगने से हो गया 'ODF प्लस' ? : ढिबरा में ओडीएफ प्लस का बोर्ड सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर सामने रखता है. अगर गांव ओडीएफ प्लस है तो उसी गांव की महादलित बस्ती में 95 परिवारों के पास शौचालय क्यों नहीं है? क्या ओडीएफ प्लस की घोषणा से पहले बस्ती का भौतिक सत्यापन हुआ था? और अगर हुआ था तो शौचालयविहीन परिवारों की स्थिति रिपोर्ट में क्यों नहीं आई?

बोर्ड लगने से हो गया 'ODF प्लस' ?
बोर्ड लगने से हो गया 'ODF प्लस' ? (ETV Bharat)

'डीएम स्तर से हो नियमित निरीक्षण' : समाजशास्त्री प्रोफेसर बीएन प्रसाद का कहना है कि महादलित बस्तियां आज भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. उनके मुताबिक सिर्फ सरकारी आंकड़ों के आधार पर किसी गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करने के बजाय यह देखना जरूरी है कि जमीनी स्तर पर वास्तव में क्या स्थिति है. उन्होंने जिलाधिकारी स्तर से समय-समय पर महादलित बस्तियों का निरीक्षण कराने और अगर कहीं गड़बड़ी मिले तो तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत बताई.

मसौढ़ी के चेथौल पोखर महादलित टोले में शौचालय नहीं : हाल पटना के मसौढ़ी का है. दो साल पहले जो हाल हैं लगभग वही हाल अब भी बने हुए हैं. चेथौल पोखर महादलित टोले में लगभग 100 घर हैं. सभी घरों में शौचालय नहीं बन पाया है. लोग खुले में शौच जाते हैं. प्रखंड प्रमुख सद्दाम हुसैन ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार बीडीओ से की गई लेकिन कोई पहल नहीं हो पाई है.

''मसौढ़ी प्रखंड के लखनौर बिदौली पंचायत का है जहां चेथौल पोखर महादलित टोले में तकरीबन 100 घर हैं. वहां आज भी स्थिति नारकीय है. किसी भी घर में शौचालय नहीं है, यहां के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं. हम लोगों ने कई बार प्रस्ताव भी बीडीओ को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हो पाई हैं.''- सद्दाम हुसैन, प्रखंड प्रमुख, मसौढ़ी

जिला प्रशासन में अटकी शौचालय की फाइलें? : इस मामले में जब लोहिया स्वच्छता अभियान के प्रखंड सामुदायिक कोऑर्डिनेटर शशि रंजन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव भेजा है. जैसे ही जिला प्रशासन की ओर से निर्देश होगा वह बन जाएगा.

''एक माह पहले हम यहां पदभार ग्रहण किए हैं लेकिन हमने अपने कर्मचारियों से पता किया है कि चेथौल पोखर में एक सामुदायिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है. इस पर जिला मुख्यालय से जैसे ही निर्देश होता है वहां बनाया जाएगा.''- शशि रंजन सिंह, प्रखंड समुदायिक कोऑर्डिनेटर,लोहिया स्वच्छता अभियान, मसौढ़ी प्रखंड

ढिबरा गांव ODF प्लस लेकिन एक भी शौचालय नहीं.!
ढिबरा गांव ODF प्लस लेकिन एक भी शौचालय नहीं.! (ETV Bharat)

कागज पर ODF प्लस या जमीन पर? : ढिबरा की महादलित बस्ती सिर्फ शौचालय की कमी की कहानी नहीं है. यह सवाल है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है. एक तरफ गांव के प्रवेश पर ओडीएफ प्लस का बोर्ड है, दूसरी तरफ उसी बोर्ड से कुछ कदम की दूरी पर महिलाएं अंधेरे में खेतों की ओर जाने को मजबूर हैं. बिहार के 5.74 लाख महादलित परिवारों के आंकड़े इस सवाल को और बड़ा बनाते हैं कि स्वच्छता अभियान की सफलता का पैमाना सिर्फ बोर्ड और सरकारी रिकॉर्ड होना चाहिए या हर परिवार तक वास्तविक सुविधा पहुंचना?

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Last Updated : August 12, 2026 at 8:29 PM IST

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